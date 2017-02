Volkswagen zoekt parkeerplaats voor 20.000 Passats

De auto's zijn namelijk vrijwel af, met de nadruk op vrijwel. Er mist nog één lullig klein onderdeeltje...

Een zeer groot deel van de onderdelen in je auto worden niet door de fabrikant zelf gemaakt, maar door externe toeleveranciers. Zo ook de dashboardkastklepjes van de Volkswagen Passat (rijtest), welke worden gemaakt door een Tsjechische fabriek. Een Tsjechische fabriek die drie weken geleden door een brand in de as is gelegd om precies te zijn. En dus moet Volkswagen nog lange tijd wachten op haar dashboardkastklepjes.

Het klinkt bijna te suf om waar te zijn, maar een brand bij een enkele toeleverancier zorgt er voor dat de productie van één van Volkswagens belangrijkste modellen wordt gehalveerd en auto’s niet kunnen worden uitgeleverd. Er kunnen wel wat klepjes uit een Chinese fabriek worden betrokken, maar de capaciteit is slechts dekkend voor enkele dagen productie.

Vanaf vandaag zal de fabriek in het Noord-Duitse Emden nog maar op halve kracht draaien. Daarnaast zit Volkswagen nu in zijn maag met 20.000 Passats die af zijn, op dat vermaledijde dashboardkastklepje na. Er wordt dan ook naarstig gezocht naar voldoende parkeerplekken om al die auto’s tijdelijk te stallen. Op het fabrieksterrein is elk leeg hoekje nu bezet door een Passat zonder dashboardkastklepje, maar er is dringend meer ruimte nodig.

Aangezien de fabriek bijna op loopafstand van de Nederlandse grens staat, zou Volkswagen ook geholpen zijn met parkeergelegenheid in Nederland. Volkswagen zoekt in een straal van 100 kilometer rondom de fabriek, aldus Automobil Woche. De komende weken kunnen ze in Emden in ieder geval nog geen Tsjechische dashboardkastklepjes verwachten en dus blijft de fabriek nog wel even -zij het op halve kracht- incomplete Passats uitpoepen die nog niet naar de klant kunnen.



Foto van de nu kennelijk al overvolle parkeerplaatsen bij de VW-fabriek in Emden: Google Maps