In memoriam: Volkswagen Passat Sedan

De Volkswagen Passat sedan is van ons heengegaan.

Dames en heren, een moment stilte alstublieft, de Volkswagen Passat Sedan is uit productie genomen. Daarmee is er een einde vroegtijdig einde gekomen aan de vierdeurs middenklasser van Volkswagen. Nu is er vaker een Passat uit productie gegaan, maar in dit geval staat er voorlopig geen opvolger klaar.

Santana

De Passat (B1) kwam in 1973 op de markt, maar daar was géén vierdeurs sedan van. Logisch, want in principe was een Passat een hatchback/liftback-versie op basis van de Audi 80 (dat was dan de sedan). De tweede generatie Passat (B2) arriveerde in 1981. De vierdeurs sedan-versie heette ‘Santana’ tot de facelift. Pas sinds 1985 was de Passat sedan een feit.

Motor overdwars

In 1988 verscheen de derde generatie Passat. Ditmaal was de sedan er direct vanaf het begin bij. Bijzonder was dat deze generatie op het ‘B3’-platform stond met overdwars geplaatste motoren. Apart designfoefje was het gesloten front met het logo erin. De motoren erachter overigens ook. In de topuitvoeringen kon je kiezen uit Passats met een G-Lader (G60) of zescilinder (VR6).

Eerste TDI-motor in Passat Sedan

De Passat B4 was in feite een facelift-versie van de B3. De neus was compleet anders, maar ‘onderhuids’ was het nog de oude versie, eigenlijk. Dus ook hier een overdwars geplaatste motor. Over motoren gesproken, met de B4-generatie van de Passat Sedan arriveerde de beroemde 1.9 TDI-motor.

Stiekem een Audi

De B5-generatie van de Passat Sedan kwam al in 1996. Volkswagen draaide het wéér om. Stiekem was deze Passat namelijk een Audi. De motor was niet overdwars geplaatst, maar ‘in lengte’ zoals bij grotere Audi’s. Qua techniek deelde Passat veel met de Audi A4 van deze periode. De 2.8 was niet de Volkswagen VR6-motor, maar een een dertigklepper van Audi. Het AWD systeem was ook het ‘echte’ quattro-systeem met Torsen-differentieel, niet het Haldex-systeem van de Golf.

Facelift met achtcilinder

De Passat B5+ is zoals de naam suggereert een facelift-versie. De neus werd flink aangepakt. Mede om ruimte te maken voor een dikke 4.0 W8-motor met 275 pk en 370 Nm. Standaard kreeg deze vierwielaandrijving, een automaat was optioneel. Met handbak kon deze versie in 6,5 seconden naar de 100 km/u sprinten. Echter, de diesels werden verreweg het meest populair. De pompverstuivers deden bij deze generatie hun intrede. Ook een zescilinder diesel was mogelijk. De B5+ werd tot 2005 gebouwd. Daarna ging de auto als Passat Lingyu verder in China tot 2011.

Passat sedan weer een Golf

Het roer werd wederom een keer omgegooid met de introductie van de Passat B6-generatie. Toen was de Passat Sedan ineens weer ‘een Golf’. De middenklasser stond nu op het PQ46-platform en had de motoren weer overdwars liggen. De Passat R36 was het nieuwe topmodel met een 300 pk sterke VR6.

Stiekem een facelift

De Passat B7 was stiekem weer een stevige facelift in plaats van een compleet nieuwe generatie. Ondanks dat de styling afwijkend was, was het onderstel en de techniek grotendeels hetzelfde gebleven. Er kwamen nu wat meer derivaten van de Passat Sedan. De Passat CC is natuurlijk gewoon een vierdeurs sedan. Ook kwam in 2011 daar de Passat NMS, voor New Midsize Sedan. Deze was ietsje groter en minder verfijnd dan de Europese versies. De Passt NMS was specifiek bedoeld voor de Amerikaanse markt om daar te concurreren met de Toyota Camry en consorten. Ook was de NMS in China leverbaar.

B7

NMS

Eerste plug-in voor Passat sedan

De huidige Passat, de B8, kwam in 2014 op de markt. De auto staat op het MQB-platform. Ditmaal zijn er geen zescilinders meer. Alle motoren zijn ook voorzien van een turbocompressor. Voor het eerst komt er ook een hybride: de Passat GTE. Deze versie zie je in Nederland geregeld rijden. De Passat werd gefacelift in 2019. De verschillen zijn vrij klein.

Einde productie

Het zorgde er in elk geval niet voor dat men massaal naar de showrooms rende. De Passat sedan is onlangs uit productie genomen, meldt Autocar. Het was de bedoeling dat ‘ie het moest uithouden tot 2023, maar Volkswagen ziet er geen brood meer in. Extra zuur, de laatste exemplaren van de Passat NMS worden nu afgeleverd.

Geen directe opvolger Passat Sedan

Er komt geen directe opvolger voor de Passat sedan. Bij VW zijn ze bezig om de ID-lijn uit te breiden. De ‘Aero B’-sedan moet de opvolger voor de vierdeurs Passat worden. De introductie staat kennelijk gepland voor 2023. De Passat stationwagon, Arteon en Arteon Shooting Brake blijven wél gewoon leverbaar.

