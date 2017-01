Winter troubles: parkeren op de handrem of in de versnelling?

Weinig autogerelateerde onderwerpen die op zoveel discussie kunnen rekenen.

Zodra de temperaturen onder het vriespunt duiken, is het volgens sommigen verstandig om de auto weg te zetten in de eerste versnelling of, in het geval van een automaat, de D-stand. Veel moderne auto’s zijn uitgerust met een elektronische handrem waarbij het wegzetten in de versnelling niet mogelijk is. Die hebben voor dit verhaal helaas pech, want geen keuze tussen de twee opties.

Het wegzetten in de versnelling heeft als voordeel dat de handremkabel niet kan vastvriezen. Een vastgevroren handrem is inderdaad wel het laatste waar je op zit te wachten als je in alle vroegte naar je werk vertrekt. Bovendien kan de handrem op een gegeven moment weigeren en zeker in heuvelachtig gebied zal je auto in dat geval de heuvel af rollen. In Nederland over het algemeen geen probleem, bovendien is de kans dat je handrem ermee ophoudt niet zo groot.

Zet je de auto bij het parkeren in de eerste of tweede versnelling of in “D”, dan is de weerstand die vanuit de motor op de wielen werkt dusdanig groot dat de auto op de plek zal blijven staan. Punt is alleen dat niet iedereen gewend is om de koppeling in te trappen bij het starten. Met de handrem erop maakt dat niet uit, maar als de auto in de versnelling staat kan dat lelijke gevolgen hebben.

Een rondje zoeken op internet bood helaas geen antwoord op de vraag wat nou beter is. De een zweert bij gebruik van de handrem, de ander jast hem in de versnelling zodra de “ober” weer in de maand zit. We kunnen dus niet echt aangeven wat het beste is, al lezen we op diverse websites dat een vastgevroren handremkabel op zich geen probleem is. Een kwartiertje stationair laten draaien warmt de boel genoeg op om de kabel weer te ontdooien. Bovendien vriest het de laatste jaren nou ook weer niet zo stevig in Nederland.

Wie een duidelijke voorkeur (met onderbouwing) heeft mag zich melden in de comments!

Foto: gekke Ferrari F40 uit deze video