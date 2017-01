9 dingen die je moet weten over de verkoop van Mercedes in 2016

Al enkele jaren domineert Mercedes in de Formule 1. Vorig jaar werden er voor het eerst sinds jaren weer eens meer Mercs dan Bimmers verkocht. Toeval?

Mercedes gaat als een speer

Wellicht gaat het slecht om correlatie in plaats van een oorzakelijk verband, maar het feit dat Mercedes zowel succes heeft op als naast de baan blaast het adagium ‘win on sunday, sell on monday’ nieuw leven in. Na een lastige periode die volgde op een bezuinigingsronde medio jaren ’90 is het merk met de driepuntige ster weer helemaal terug van weggeweest. De gevierde man heet Dieter Zetsche, die het bedrijf leidde naar nieuw succes. Geheel zonder kleerscheuren ging dat overigens niet, want Zetsche was ook een grote voorstander van de fusie met Chrysler die uiteindelijk in tranen eindigde. Die mispeer van ‘Doctor Zee’ lijken ze echter al lang weer vergeten te zijn bij Mercedes.



Voor het eerst meer dan twee miljoen auto’s verkocht in één jaar

Meer dan twee miljoen keer gaf ‘the lord’ op de vraag van individuen ‘oh lord won’t you buy me, a Mercedes-Benz’ vorig jaar het antwoord ‘nou ja, vooruit dan’. Het is de eerste keer dat Mercedes deze barrière weet te slechten.

Doelstelling om de premium-kroon te winnen eerder behaald dan gepland

Bij sommige merken worden er doelstelling gesteld van een X-aantal autoverkopen in 20XX en dan weet je al dat ze die niet gaan halen. We noemen geen namen *kuch*Alfa Romeo*kuch*. Eigenlijk was het doel van Mercedes om per 2020 de premium kroon over te nemen, maar afgelopen jaar was het dus al zo ver.

December 2016 was de 46e achtereenvolgende maand waarin de verkopen van het merk plusten

Wie zei daar dat het kapitalistische systeem van nooit ophoudende groei niet werkt?

In China is Mercedes niet de grootste premium aanbieder

Die eer komt voorlopig Audi toe. Mercedes heeft echter ook in deze contreien de achtervolging ingezet door er 472.844 wagens weg te zetten. Dat komt neer een plusje van maar liefst 26,6 procent.

In de Verenigde Staten is Mercedes wél de grootste van de drie

In het nieuwe continent houden ze wel van ‘old luxury’. Ook in Die Heimat sleepte Mercedes trouwens de kroon in de wacht. Historisch gezien zijn dat toch wel fijne landjes om te winnen op het Risk-bord.

De C-klasse is de verkooptopper voor het merk

Minstens net zo belangrijk als het absolute aantal verkochte exemplaren is natuurlijk wélke exemplaren je verkoopt. Op een A-Klasse zit bijvoorbeeld net wat minder marge dan op een S-Klasse. Mercedes doet het wat dat betreft niet verkeerd, want de C-Klasse is bij hen de topper. Ze wisten er maar liefst 425.000 exemplaren van weg te zetten in 2016. Ter vergelijking: Audi deed 337.550 exemplaren van de nieuwe A4 (rijtest).

Mercedes-AMG gaat ook enorm hard

Precieze aantallen zijn er kennelijk niet, maar de prognose is ongeveer 100.000 verkochte AMG’s. Dat zou dan 44,1 procent meer zijn dan in 2015.



En ja, zelfs Smart beleefde een recordjaar

144.479 klanten kozen voor zo’n stadskarretje en ook dat zijn er meer dan ooit. Kortom, 2016 was simpelweg een topjaar voor Daimler.