Zo worden gestolen auto’s in Nederland teruggevonden

In de strijd tegen georganiseerde bendes en ander geteisem, hebben verzekeraars een bijzonder effectief wapen gevonden.

Verzekeraars maken namelijk steeds meer gebruik van scanauto’s om gestolen auto’s terug te vinden. Kennelijk is dat goedkoper dan het uitbetalen van schades, het gaat om 542 auto’s in drie jaar tijd. Deze gestolen auto’s vertegenwoordigen een waarde van meer dan drie miljoen euro.

Daarnaast worden camera’s boven de snelweg gebruikt om gestolen auto’s terug te vinden en worden flitsfoto’s door het ministerie gecheckt. Zodra er een auto tussen zit met een kenteken dat niet kan kloppen gaan de alarmbellen af, mogelijk betreft het een gestolen wagen. Op deze manier werden naar schatting alleen al in 2016 een paar duizend gestolen auto’s gesnapt.

Ook parkeerwachters worden steeds actiever in het opsporen van gestolen auto’s. In Amsterdam bijvoorbeeld worden scanauto’s ingezet om gestolen wagens op te sporen. In negen weken tijd werden zo negen gestolen wagens gevonden. (via: RTL Nieuws)

Foto: Audi A3 die iets mist, door @mynameisjeroen via Autojunk