Zo zag je de Q2 van Audi nog niet eerder

Het niche model van Audi werd voorzien van een complete make-over.

Bij tuning is de Audi Q2 waarschijnlijk niet het eerste model dat in je opkomt. Bij specialisten waarschijnlijk ook niet, maar Audi zelf organiseerde een uitdaging waarbij de Q2 de hoofdrolspeler was. Drie Duitse door Audi uitgekozen tuners namen het tegen elkaar op, waaronder AH Exclusive Parts.

Het klinkt als een speciale lijn van de Albert Heijn, maar het is toch echt de naam van een tuner. De Q2 ging door z’n hoeven, kreeg een dakkoffer aangemeten en kwam te staan op 20-inch wielen van Vossen. Vanbinnen een rolkooi, een overdaad aan carbon, alcantara en Recaro stoelen.

Audi verzon de uitdaging voor het Duitse tunerfeestje Wörtherseetreffen. Via Facebook kon men stemmen op de auto’s. Deze Q2 kon rekenen op de minste stemmen. Enkele foto’s geschoten bij het hoofdkwartier van Audi in Ingolstadt check je in de gallery.