1.400 (!) auto’s verloren na mega-brand in parkeergarage

Over enorme schade gesproken.

Wees blij dat je auto met de jaarwisseling niet geparkeerd stond in een parkeergarage nabij de Echo Arena in Liverpool. Bijna alle auto’s die op die avond in de parkeergarage stonden zijn verloren gegaan na een grote brand.

Zo’n 1.400 auto’s gingen in vlammen op. Na onderzoek van de brandweer bleek dat het vuur was gestart onder de motorkap van een Land Rover Discovery op de tweede verdieping. In de garage stonden veel auto’s en de vlammen grepen snel om zich heen. Auto na auto vloog in de fik en al snel stond vrijwel het gehele complex in de hens. Slechts enkele auto’s op de bovenste verdieping wisten het inferno te overleven.

Volgens de brandweer waren er te weinig sprinklers geïnstalleerd in de garage. Zo hard erger kunnen worden voorkomen. Drie luchtunits, twaalf brandweerauto’s en 85 brandweermensen waren in de weer om het vuur te bestrijden. Twee mensen die op dat moment in de garage waren zijn behandeld wegens het inademen van rook. Een ander raakte gewond aan haar hand toen ze probeerde te ontsnappen aan de vlammenzee. Er zijn geen zwaargewonden of doden gevallen bij het incident.

De parkeergarage was die avond zo vol vanwege een evenement in de buurt. Naar aanleiding van de brand werd het event later die avond gecanceld.

Fotocredit: Merseyside Fire and Rescue Service via Facebook