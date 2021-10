Tientallen Tesla Roadsters verloren bij grote brand

Meer dan 30 exemplaren van de oorspronkelijke Tesla Roadster zijn in vlammen opgegaan door een brand bij een specialist.

Het echte grote succes voor Tesla begon met de Model S, maar de Roadster is natuurlijk de ‘OG’ in de stamboom van het merk. De Amerikaanse autofabrikant legt echter qua service de nadruk op de Model S, Model 3, Model Y en Model X. Mensen met een Roadster zijn vooral op de specialist aangewezen.

Het is een eenvoudig om een Audi-, Volkswagen– en BMW-specialist te vinden. Hoe anders is dat als we het hebben over een Tesla Roadster. Gruber Motor Company in Phoenix is één van de weinige specialisten als het gaat om onderhoud van de Roadster. Ze zijn zelfs zo bekend, dat auto’s van over de hele Verenigde Staten naar deze plek komen voor hardnekkige reparaties.

Daardoor staan er ook geregeld veel Roadsters in het gebouw, maar het noodlot sloeg gisteren toe. Het gebouw vatte vlam. Niemand raakte gewond, maar meer dan 30 Tesla Roadsters zijn door de brand verloren gegaan. Het was niet de eerste keer dat het bedrijf te maken heeft met een brand. Nog geen vier jaar geleden was er ook een brand, waarbij zeker vijf exemplaren van de Tesla Roadster naar de eeuwige jachtvelden zijn gegaan.

De brandweer onderzoekt de zaak. De grootste slachtoffers in dit verhaal zijn de eigenaren van de Tesla Roadsters. Dit stukje Tesla-geschiedenis op vier wielen komt niet meer terug, des te zuurder is het dat er zoveel exemplaren zijn verloren gegaan in de brand. (via Electrek)

Met dank aan Patrick voor de tip! Fotocredit: Phoenix Fire Dept via Twitter