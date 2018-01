Meisje heeft Swarovski-kristallen á 1 miljoen euro op haar Huracán

Als je echt niet meer weet wat je moet doen met je geld.

Als een standaard Lamborghini of Ferrari geen vrouwen weet te trekken, dan moet je dit eens proberen. Deze Lambo is namelijk versiert met Swarovski-kristallen. Wedden dat vrouwen meteen willen instappen? Deze ultieme vorm van aandachttrekkerij is het werk van Vinceri, een Brits bedrijf gespecialiseerd in kristalbewerking.

Het bewijs dat vrouwen gek zijn op juwelen tref je achter het stuur. De Huracán in kwestie is namelijk van Daria Radionova. Een stinkend rijke student uit Londen. Het is niet de eerste keer dat een auto van Radionova een kristallen-make-over heeft gekregen. Eerder kregen haar Mercedes CLS en Bentley Continental GT een soortgelijke behandeling.

De rode Huracán is, naast de kristallen, te herkennen aan de kentekenplaat. Radionova heeft een gepersonaliseerde plaat met de tekst BAII BYY. Dit kenteken zat eerder op haar CLS en Continental GT. Ze zal de Lambo ongetwijfeld in een beveiligde parkeergarage stallen. Het boevengilde wrijft immers in de handen bij het zien van deze juwelier op vier wielen.

Fotocredit: Daria Radionova via Instagram