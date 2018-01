Porsche doet goede zaken met dit soort studio’s

Zelfs in deze studio's weet Porsche auto's te verkopen.

Porsche heeft onlangs de 100ste Studio Center in China geopend. Het 100ste verkooppunt werd geopend in een winkelcentrum in de gave Chinese stad Guangzhou (spreek uit als: kwantsjo). Dit zijn geen dealers, maar ‘studio’s. De verkooppunten hebben een compactere opzet in vergelijking met een grote showroom. Klanten kunnen onder meer informatie krijgen over het modellengamma van het merk en auto’s configureren.

Dit soort mini-dealers verwerken in winkelcentrums werkt goed in China. De moderne winkelcentrums in de grote steden bieden veel luxe merken en het is er doorgaans druk. Een bezoekje brengen aan zo’n Porsche verkooppunt is dus gauw gedaan. Net als vrouwen de H&M en Zara binnenlopen en zich er uiteindelijk uren vermaken.

China is een belangrijke markt voor Porsche. De 718-modellen verkopen in het Aziatische land beter dan elk ander land op de wereld. In de eerste drie maanden van 2017 wist Porsche 5.100 stuks van de Boxster en Cayman te slijten in het land.

De ruimte heeft een oppervlakte van 460 m². De nieuwe Porsche Studio wordt gerund door de Jebsen Groep. Dit bedrijf bezit negen Porsche Centrums in China.