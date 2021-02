1 op de 10 auto's in EU heeft nu een stekker - Autoblog.nl

De verkopen van de elektrische auto gaan de goede kant op.

Eigenlijk is het best vreemd dat we 10 jaar geleden géén fatsoenlijke elektrische auto’s hadden. Sterker nog, zelfs de plug-in hybride speelde nauwelijks een rol van betekenis. Tegenwoordig, amper 10 jaar later, zijn de kaarten wel even iets anders geschud.

ACEA

Die trend gaat zich voortzetten. Dat meldt de ACEA (European Automobile Manufacturers’ Association), de branchevereniging voor autofabrikanten. Volgens hen moeten de autoverkopen in Europa nu gaan opkrabbelen, na een rampzalig verkoopjaar vanwege Covid-19. Volgens de vereniging zullen met name geëlektrificeerde auto’s verantwoordelijk voor de groei zijn.

Men gaat er vanuit dat het virus nog heel even de markt in zijn greep houdt. Maar halverwege het jaar moeten de verkopen gaan aantrekken, ongeveer gelijktijdig met het vaccinatieprogramma. Oliver Zipse, president van de ACEA staat erop dat de EU ervoor zorgt dat de samenwerking tussen fabrikanten en overheid perfect is.

Het gaat er met name om dat fabrikanten worden ondersteund in de overgang naar elektrische en geëlektrificeerde auto’s. Dat komt mooi uit voor Zipse, want naast president van de ACEA is hij ook CEO van BMW. Toevallig heeft BMW sinds kort een enorm aantal nieuwe PHEV’s en elektrische auto’s in de showrooms staan.

Verkopen elektrische auto’s in de EU

Het aandeel auto’s met een stekker is enorm aan het stijgen. In 2019 was dat bij 3% het geval. In 2020 bij maar liefst 10% van alle verkochte auto’s. Daar zijn legio redenen voor te bedenken. Overheden verlenen gulle subsidies, bedrijven sturen erop aan dat hun wagenpark ook zo schoon mogelijk wordt en er is simpelweg veel meer keuze uit uitstekende geëlektrificeerde auto’s.

Groei verkopen elektrische auto’s

De enorme groei qua elektrische autoverkopen komt voor een groot gedeelte op conto van merken uit de Volkswagen Group. Maar liefst 1 op 4 elektrische auto’s is van dit concern afkomstig. Renault-Nissan staat op nummer 2 en Tesla op nummer 3.

Verkopen plug-in hybrides

Als het gaat om plug-in hybrides, doet Mercedes-Benz goede zaken. Het Duitse merk nam de nummer 1-positie over van aartsrivaal BMW. De keuze qua PHEV’s bij Mercedes is dan ook ongekend. Verhoudingsgewijs doet Volvo erg veel plug-in hybrides.

Met dank aan Helen voor de tip!