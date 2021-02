Blauwe Panamera 4S kost evenveel als blauwe Golf - Autoblog.nl

Een blauwe Golf of een blauwe Panamera? Het kost tegenwoordig even veel in euro’s.

Kennen we allemaal de Volkswagen Golf IV nog? Dat was een belangrijke generatie voor Volkswagen. De auto werd onder regie van Ferdinand Piëch ontwikkeld volgens de filosofie ‘Klasse für die Masse’. Het blijven rijmwonders, die Duitsers. De Golf IV was in Nederland een vrij prijzige auto. Het was namelijk de eerste Golf waarbij de basisuitvoering níet onder de 30.000 gulden kwam. Alles en iedereen stond in rep en roer. Omgerekend kostte de Golf 1.4 driedeurs namelijk zo’n 14.500 euro. Wat. Een. Geld.

Blauwe Panamera

Tegenwoordig is een Golf groter, luxer, sneller en veiliger. Maar ook flink duurder. Tegenwoordig kost de goedkoopste Golf nameljjk 26.490 euro. Omgerekend 58.376,28 guldentjes. Slik. Nu kun je wel zeggen dat het enkel de inflatie is, maar voor dat bedrag kun je heel wat anders moois komen. Wij kwamen uit op deze blauwe Panamera 4S uit.

V8 met 400 pk

En nee, we hebben niet vals gespeeld door Panamera V6 te kiezen met vier ton op de klok en lichte rolschade. Nee, deze Panamera ziet er nog bijzonder strak uit. Het is een Panamera 4S, dus met de atmosferische 4.8 liter V8, goed voor 400 pk. Deze is gekoppeld aan een PDK-automaat en drijft alle vier de wielen aan. Net als een nieuwe Golf is deze Panamera een Duitse vijfdeurs hatchback, maar dan een tikkeltje luxer uitgerust.









‘Full Option’

Volgens de verkoper is de auto ‘Full Option’. Dat is een beetje optimistisch. Dat ligt echter meer aan de extravagante optielijsten van Porsche, dan aan het feit dat deze blauwe Panamera niet een luxe auto is. Enig smetje zijn de zwart gespoten velgen, dat is geen officiële Porsche optie. Het Porsche-wapen in de naafkapjes zijn dan altijd in kleur uitgevoerd. Je hebt niets aan zo’n detail als je een vrouw het hof wil maken, maar nu weet je het.

Prijs blauwe Panamera 4S

Qua kilometers valt het ook nog wel mee. Deze blauwe Panamera 4S heeft de afgelopen 10 jaar zo’n 15.000 km per jaar gereden, de teller staat nu op 149.123 km. Ook lekker: het onderhoud is bij de Porsche-dealer gedaan. Dan zijn we aangekomen bij de prijs van deze blauwe Panamera. De verkopende partij wil er graag 27.500 euro voor hebben. Dat is bijna exact evenveel als een nieuwe blauwe Golf. Wat kies jij?











Mocht je de Porsche kopen, check hier dan ons Panamera aankoopadvies:

De blauwe Panamera-advertentie kun je hier bekijken!