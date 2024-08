1 op de 10 Nederlanders kan auto eigenlijk niet betalen

Als je eigenlijk te weinig geld hebt voor een auto, waar bezuinig je dan op? Onderhoud.

Voor petrolheads zijn auto’s een ‘dure hobby’, maar er zijn ook mensen voor wie het een dure noodzaak is. Er zijn namelijk best wel veel Nederlanders die wel een auto nodig hebben, maar het eigenlijk niet kunnen betalen. En daarom links of rechts moeten bezuinigen.

Dit blijkt uit een nieuw onderzoek van het KiM (Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid). Een van de uitkomsten is dat 1 op de 10 autobezitters moeite heeft met rondkomen en daarbij ‘minstens 1 betaalbaarheidsprobleem ervaart bij de auto’. Vrij vertaald: deze mensen kunnen niet alle kosten die bij het autorijden komen kijken ophoesten.

Dit vertaalt zich onder andere in het zo lang mogelijk uitstellen van groot onderhoud. Ruim 10% van de ondervraagden was het eens met de stelling ‘Groot onderhoud aan de auto stel ik, vanwege de kosten, zo lang mogelijk uit’. Ook gaf meer dan 10% aan te bezuinigen op andere dingen om de auto te kunnen betalen.

Met het onderhoud van fietsen is het overigens nog erger gesteld: bijna 20% van de fietsbezitters stelt het onderhoud uit vanwege de kosten. Dat heeft verder niks met auto’s te maken, maar we melden het toch maar even.

Dat een flink deel van de Nederlanders een auto nauwelijks kan betalen is natuurlijk wel treurig nieuws. Let op: de genoemde cijfers gelden voor de mensen die daadwerkelijk een auto bezitten. Er is ook nog een groep die überhaupt geen auto kan betalen.

Voor de geïnteresseerden: het volledige onderzoek is te bekijken op de website van KiM

Foto: een verwaarloosde Volvo, gespot door @hooismans