Nederlanders pakten weer vaker de auto

Terwijl er allerlei maatregelen worden getroffen om de auto te laten staan. Het is bijna alsof we auto moeten rijden.

Gisteren maakten we weer eens de gemeente Nijmegen belachelijk. Niet vanwege de puike voetbalclub of het muZIEum (ja, zo heet dat), maar omdat de gemeenteraad de auto nog verder de nek wil omdraaien. De meeste mensen hebben daar zeer valide redenen voor waarom de fiets of ‘zeer goed’ openbaar vervoer een betere optie is dan de auto.

En weet je, in theorie hebben die mensen ook gelijk! Maar ja, hoe werkt het in de praktijk? Oh ja, niet. Want ondanks dat naast de gemeente van Nijmegen de overheid in geheel Nederland het autorijden wil ontmoedigen, zijn we allemaal meer kilometers gaan maken afgelopen jaar.

Nederlanders pakken vaker de auto

Tot die conclusie komt het Centraal Bureau van de Statistiek. Sterker nog, volgens het bureau stijgt het aantal gereden kilometers flink. In totaal reden we 144 miljard kilometer. Dat zijn de kilometers van Nederlandse automobielen én vrachtwagens in binnen- én buitenland. Het niveau van voor de coronacrisis is nog niet gehaald, maar we zijn lekker op weg. In 2019 reden we nog 150 miljard kilometer.

Dat thuiswerken is toch een boete blijven plakken bij sommige mensen. Met name op de woensdag en vrijdag blijven we vaak een dagje thuis. Da’s toevallig, voor ondergetekende is het JUIST de dag om te gaan werken op het redactiekantoor.

Enorme stijging kilometers met stekkerauto’s

Goed nieuws voor de overheidsfunctionarissen die ons middels financiële lapmiddelen in een elektrische auto probeert te krijgen. Het werkt namelijk! Het aantal gereden kilometers met een stekkerauto nam met maar liefst 55,7% toe! Onder stekkerauto verstaan we elektrische auto’s en plug-in hybrides. Dus in die zin is dat een (heel) goede ontwikkeling. Alleen weten we nu niet voldoende. Want als het allemaal Porsche Cayenne e-hybrids zijn ofzo, schiet het nog niets op.

Bij vrachtwagens bleef het aantal gereden kilometers ongeveer gelijk, met kleine bedrijfswagens werd wel ietsje meer gereden. Bizar is de toename van touringcars, die nam met 82% toe. Nou ja, bizar: in 2021 waren er weinig busreizen natuurlijk en die gingen in 2022 weer allemaal wel door. Lekker met zijn allen in een touringcar lekker kuchen en hoesten. Heerlijk. Overigens rijdt zijn touringcar het meeste door het buitenland en dat geldt voor heel veel van deze kilometers gemaakt in het buitenland. Daarover gesproken, we reden in 2022 53,6 % meer kilometers in het buitenland dan 2021. Dan weet je precies waarom rekeningrijden ook in het buitenland geldt, daar rijden we het meeste kilometers.Enfin, je kan alle getallen hier bekijken.