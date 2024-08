BREEK: Logan Sargeant wordt per direct vervangen

Sargeant ondergaat hetzelfde lot als Nyck de Vries: hij wordt nog tijdens het seizoen uit zijn stoeltje gewipt.

Het lot van Logan Sargeant was al bezegeld: de Amerikaan hoeft volgend jaar niet meer terug te komen bij Williams. Zijn stoeltje wordt overgenomen door niemand minder dan Carlos Sainz. Het wordt echter een pijnlijke aftocht voor Sargeant, want hij mag het seizoen niet eens meer afmaken. Nadat hij dit weekend weer crashte, moet hij nu per direct zijn zitje afstaan.

Williams heeft zojuist aangekondigd dat Sargeant voor de resterende races (dat zijn er nog negen) vervangen wordt. Niet door Sainz, want die heeft nog verplichtingen bij Ferrari. Williams laat een rookie debuteren: de Argentijn Franco Colapinto.

Teambaas James Vowles licht zijn keuze als volgt toe: “Het is geen beslissing die we lichtvaardig hebben genomen om halverwege het seizoen een coureur te vervangen, maar we geloven dat dit Williams de beste kans geeft om de rest van het seizoen voor punten te strijden. We hebben zojuist een grote upgrade aan de auto uitgevoerd en moeten nu alle kansen om punten te scoren optimaal benutten in een bijzonder spannende strijd op het middenveld.”

Colapinto rijdt momenteel in de Formule 2 voor MP Motorsport, maar de rest van het Formule 2-seizoen kan hij dus vergeten. Hij staat momenteel zesde in het kampioenschap, dus dat ging hij sowieso niet meer winnen. Colapinto reed in 2022 en 2023 in de Formule 3, waar hij respectievelijk negende en vierde werd.

De 21-jarige Argentijn wordt nu dus voor de leeuwen geworpen, door midden in het seizoen in de Williams te stappen. Maar waarschijnlijk is het team al aardig tevreden als hij de auto simpelweg heel houdt.