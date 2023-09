Enorm veel Nederlanders voeren nooit iets uit aan hun auto

Echt. Enorm veel Nederlanders doen echt helemaal NIETS aan onderhoud van hun auto. Dat laten ze liever doen.

Leuk, een onderzoekje. Wij zijn dol op onderzoekjes, want je weet; als het is onderzocht, is het waar! Zo ook dit onderzoek van Petronas. Je weet wel, de grote sponsor van Lewis Hamilton en zijn vriendjes.

Zij hebben namelijk onderzocht dat enorm veel Nederlanders helemaal niets doen aan hun auto. Maar dan ook echt helemaal niets. Ja, ze pleuren er benzine in, maar daar blijft het dan wel bij. De rest van het onderhoud laten ze door iemand anders doen.

Nederlanders voeren nooit iets uit aan hun auto

22% van alle Nederlanders doet dus helemaal niets aan de auto dat ook maar een beetje op onderhoud lijkt. Dus geen ruitenwisservloeistof bijvullen, banden oppompen, oliepeil checken, helemaal niets.

Het percentage mannen dat alles uit handen geeft is wel flink kleiner dan het percentage vrouwen, namelijk 29 tegenover 15. Dus van die 22% van de onderhoudsmijders is een derde vrouw. Dat je dat even weet.

Maar goed, daar tegenover staan dan 78% van alle Nederlanders die WEL zelf iets doet aan de heilige koe. En dat hoeft heus niet zo ver te gaan als zelf de koppelingsplaten te vervangen, maar andere kleine klusjes. Welke? Hier komen ze.

Ruitenvloeistof bijvullen Bandenspanning controleren en oppompen Oliepeil controleren en bijvullen indien nodig Vloeistofniveau controleren Ruitenwisser vervangen Lamp verwisselen Zekering vervangen Luchtfilter vervangen

Als ik naar mezelf kijk doe ik alleen 6 liever niet, omdat daar de halve auto voor uit elkaar moet. 7 heb ik nog nooit gedaan omdat dat nooit hoefde en 8 heb ik weleens gedaan, maar daarna vond ik mezelf een broodrover van die arme garagehouders. En ik kreeg er vieze vingers van, bah.

Dus nu vroegen wij ons af, beste lezers, doe jij weleens iets aan je auto, of laat jij ook alles doen?

Laat het weten in de comments!