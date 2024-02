Nederlanders met een rijbewijs stijgt niet

Het aantal Nederlanders met een geldig autorijbewijs is niet aan het stijgen.

Wat zijn we zonder ons roze pasje? Tsja, een stel autoliefhebbers die alleen nog naar vierwielers kunnen kijken. Als petrolhead is het moeilijk voor te stellen om geen rijbewijs te hebben. Zodra je 16, 17 of 18 wordt is dat toch het eerste waar je naar verlangt: je rijbewijs halen!

De groep niet-autoliefhebbers is -natuurlijk- groter. En daarmee ook een groep die geen rijbewijs heeft. De meeste mensen hebben het om hun vrijheid te vergroten. Je leven is behoorlijk beperkt, pijnlijk en een verspilling van tijd als je puur bent aangewezen op het openbaar vervoer. Want laten we wel wezen, het openbaar vervoer buiten de grote steden is in de meeste gevallen gewoon bagger. Het mag dan ook geen verrassing zijn dat mensen die in een dorp wonen vaker een rijbewijs hebben dan het volk in de grote stad.

Het aantal Nederlanders met een rijbewijs neemt niet toe. In het begin van dit jaar hadden 11,7 miljoen mensen in ons land een Nederlands autorijbewijs, blijk uit cijfers van het CBS. Een stijging van 9 procent, maar omdat de Nederlandse bevolking ook groeit is de verhouding hetzelfde gebleven. Er zijn dus per definitie niet meer Nederlanders met een autorijbewijs.

Vergrijzing

Acht op de tien volwassenen in ons land hebben een rijbewijs. 10 jaar geleden hadden we dezelfde situatie. Door de vergrijzing in Nederland zijn het aantal 65+ers met een rijbewijs met maar liefst 45 procent toegenomen in vergelijking met 10 jaar terug. Ook is het zo dat 65+ers vaker een rijbewijs hebben.

Opvallend is dat vooral meer vrouwen in die leeftijdscategorie zijn gaan autorijden. Het aantal vrouwen van 65 jaar of ouder met een Nederlands autorijbewijs ligt 53 procent hoger in vergelijking met 2014. In het geval van mannen hebben we het over 38 procent. Dat we steeds ouder en vitaler worden zie je ook terug in de leeftijdscategorie erboven. Het aantal 75+ers met een autorijbewijs is verdubbeld ten opzichte van 10 jaar terug.

Autobezit

Kijk je naar autobezit dan zijn het vooral de jongeren die nog geen auto hebben en de ouderen wel. Op 1 januari 2024 waren er 1,9 miljoen mensen in Nederland van 30 jaar of jonger met een rijbewijs. Daarvan heeft 730.000 daadwerkelijk een eigen auto.

Amsterdam geen rijbewijs

In Amsterdam wonen de meeste inwoners zonder autorijbewijs (61 procent). Dat zegt echter niet zo heel veel. Met name in de grote steden wonen studenten. Deze categorie personen hebben vaak nog geen autorijbewijs. Een uitschieter van de andere categorie is Rozendaal. In deze gemeente had 92 procent van de inwoners van 17 jaar en ouder een autorijbewijs.

Fotocredit: spotcrewda via Autoblog Spots