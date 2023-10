10 auto’s waarvan je niet wist dat ze als EV geleverd zijn

Dit zijn 10 onbekende elektrische varianten van bekende modellen.

Het fenomeen is ‘elektrische auto’ heeft in de afgelopen 10 jaar zijn grote doorbraak beleeft, maar dat betekent niet dat het een nieuw fenomeen is. Door de jaren heen is er heel wat geëxperimenteerd met elektrische auto’s. Zodoende zijn er meer elektrische modellen geweest dan je wellicht denkt.

In dit artikel nemen we onbekende elektrische versies van bekende modellen onder de loep. Daarbij kijken we niet naar prototypes waar er maar eentje van gebouwd is, maar naar auto’s die daadwerkelijk in productie zijn geweest. Al is het in beperkte aantallen.

Volkswagen Golf 3

1993

De Volkswagen e-Golf kennen we, maar dit was niet de eerste elektrische Golf. Integendeel, er gingen meerdere generaties elektrische Golf aan vooraf. Van de allereerste generatie was er al een elektrische versie, genaamd CityStromer. Deze was echter niet te koop en de tweede generatie evenmin. De Golf 3 CityStromer is wél leverbaar geweest voor een select aantal klanten. Hiervan zijn er uiteindelijk 120 gebouwd. Deze vroege EV had een range van 80 km en een topsnelheid van 97 km/u. In die tijd was er dus écht reden om sceptisch te zijn over EV’s.

Peugeot 106

1996

Ook Peugeot was er vroeg bij met elektrische auto’s. 24 jaar voordat de Peugeot e-208 verscheen was er namelijk al de Peugeot 106 Electrique. Uiteraard was de techniek toen nog niet helemaal zover. De elektrische 106 had een range van 100 km (als het meezat) en een topsnelheid van 90 km/u. Gek genoeg was de 106 Electrique niet het succes wat Peugeot gehoopt had. Er zijn er uiteindelijk toch nog 6.400 stuks gebouwd. De Peugeot 106 Electrique had trouwens ook nog een tweelingbroertje. Van de Citroën Saxo was namelijk eveneens een elektrische versie.

Hyundai i10

2009

Na vroege probeersels zoals de auto’s hierboven bleef het een tijd stil. Pas rond 2010 begon de grote fabrikanten weer te experimenteren. Zo zag in 2009 de eerste elektrische Hyundai het levenslicht. Deze heette BlueOn en was gebaseerd op de i10. De Hyundai BlueOn zou een range moeten hebben van 140 km en een topsnelheid van 130 km/u. Dat begint al ergens op te lijken. De BlueOn is uitsluitend geleverd op de thuismarkt, dus veel zijn er nooit van gebouwd.

Mercedes A-Klasse

2011

Mercedes en Tesla hebben tegenwoordig niks meer met elkaar te maken, maar deze twee merken hebben jarenlang samengewerkt. Die samenwerking begon al in 2007, toen Tesla nog piepjong was. Met behulp van Tesla kwam Mercedes in 2011 met een elektrische A-Klasse. Die auto was met zijn dubbele bodem natuurlijk een uitstekende kandidaat voor elektrificatie. Dit resulteerde overigens niet in spectaculaire specificaties. De A-Klasse E-Cell had op papier een actieradius van 200 km. De auto is gebouwd in een oplage van 500 stuks. Deze kon je niet kopen, maar wel leasen (ook in Nederland). De techniek van de A-Klasse E-Cell is later gebruikt voor de B-Klasse E-Cell, die in grotere aantallen gebouwd is.

Fiat Multipla

2010

Elektrische auto’s die gebaseerd zijn op normale auto’s zijn vaak de mooiste, maar die vlieger gaat natuurlijk niet op als je de Fiat Multipla als uitgangspunt neemt. Is er dan een elektrische Multipla geweest? Jazeker, deze is alleen niet gebouwd door Fiat, maar door het Chinese Zotye, onder licentie. Ze noemden deze auto in eerste instantie de Multiplan (de naam Multipla was niet bij de deal inbegrepen), maar later werd de auto omgedoopt tot M300. Er was zowel een benzinevariant als een volledig elektrische variant. Op zich niet zo’n gek idee, want er was genoeg ruimte in de bodem. Met een accucapaciteit van 35,2 kWh had de M300 een range van 160 km. Een verkoopsucces is het nooit geworden en inmiddels is het hele merk Zotye ter ziele.

Volvo C30

2012

We balen er nog steeds van dat Volvo de C30 Polestar niet in productie heeft genomen. Een versie waar wél een gelimiteerde oplage van is gekomen is de C30 Electric. Deze was voorzien van een 24 kWh-batterij, die goed was voor een zeer bescheiden NEDC-actieradius van 150 km. Met een topsnelheid van 130 km/u was het een hele eh… veilige auto. Net als de normale C30 rolde de C30 Electric in Gent van de band, maar de elektrische aandrijflijn werd in Gotenburg geïnstalleerd. Er zijn 209 exemplaren gebouwd, allemaal voor de lease. Bij de AutoRAI in 2011 was de elektrische C30 beschikbaar voor proefritjes, en toen heeft ook Wouter nog een leuk blokje om gedaan.

Toyota iQ

2012

Het heeft lang geduurd voordat Toyota op grote schaal EV’s is gaan bouwen, maar ze hebben eerder al wel op kleine schaal dingen gedaan. Zo zijn er twee generaties Toyota RAV4 EV geweest. Nog iets obscuurder is de Toyota eQ. Dat is, je raadt het al, een elektrische Toyota iQ. Deze had een piepkleine 12 kWh-batterij en had daarom een actieradius van een schamele 85 km (volgens de optimistische NEDC-cyclus). Het plan was om 600 exemplaren te bouwen, maar vanwege de zeer beperkte range stonden klanten toch niet om deze auto te springen. Daarom zijn er uiteindelijk maar een stuk of 100 gebouwd. De meeste daarvan gingen naar de VS, waar de auto als Scion iQ EV door het leven ging.

BMW 1 Serie Coupé

2012

De 1M Coupé had geen powerdome op de motorkap, maar er was een 1 Serie die dat wel had: de BMW ActiveE. Autoblog-lezers van het eerste uur zullen zich deze auto misschien nog herinneren, want Wouter heeft er destijds een rijtest mee gedaan (zie de video hieronder). De ActiveE is een volledig elektrische 1 Serie, met het accupakket achterin de motorruimte geplaatst. Vandaar de dikke powerdome. De accu in kwestie heeft een capaciteit van 35 kWh en maakt een bescheiden actieradius van 160 km mogelijk. De ActiveE wordt aangedreven door een elektromotor die geïntegreerd is in de achteras en 170 pk levert. Er zijn uiteindelijk 1.100 exemplaren gebouwd van de ActiveE. De aandrijflijn heeft het wel tot grootschalige productie geschopt, want die is in de i3 terechtgekomen.

Chevrolet Spark

2013

De Chevrolet Spark kan de geschiedenisboeken in als de meest succesvolle Chevrolet in Nederland (al zegt dat vrij weinig). Wat we echter niet in Nederland te zien kregen was de elektrische versie. Het was wel de bedoeling dat de Spark EV onze kant op zou komen, maar uiteindelijk is de auto alleen in Noord-Amerika en Zuid-Korea geleverd. De actieradius van 130 km (volgens de EPA-cijfers) was niet enorm, maar een gloednieuwe Smart Fortwo doet het niet veel beter. Wat de Spark EV vooral leuk maakte is het feit dat het stiekem een heel rap karretje is. Deze Spark heeft namelijk 130 pk en 542 (!) Nm aan koppel. Daarmee kun je dus verrassend uit de hoek komen bij het stoplicht. Ook leuk: Chevrolet beloofde een prijs van minder dan €20.000 in Nederland. Maar daar is het dus nooit van gekomen. In de VS zijn er uiteindelijk 7.371 exemplaren geleverd.

Saab 9-3

2017

Over de ondergang van Saab kun je boeken vol schrijven. We kennen allemaal het hoofdstuk Victor Muller, maar daarna was er ook nog NEVS. Zij namen de inboedel van de failliete toko over. NEVS heeft nog even normale 9-3’s gebouwd, maar ontwikkelde intussen ook een elektrische versie. Omdat ze niet de rechten op de naam Saab hadden ging deze door het leven als de NEVS 9-3 EV. Deze ziet er grotendeels hetzelfde uit als de oude vertrouwde 9-3, maar dan met een iets hogere motorkap en hockeystick-vormige mistlampen. De elektrische Saab heeft een actieradius van 300 km en de topsnelheid is beperkt tot 140 km/u. Dat zou voldoende moeten zijn want Saab-rijders zijn rustige rijders, nietwaar? De 9-3 heeft het ook daadwerkelijk tot productie geschopt: die ging in 2019 van start in China. Hoeveel er uiteindelijk van de band gerold zijn is niet bekend, maar waarschijnlijk zijn het er niet heel veel. NEVS onderging in 2022 namelijk hetzelfde lot als Saab.