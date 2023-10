Jij staat te vaak in de file. Stop daar nu eens mee!

Ja, ook jij staat te veel in de file. En je bent er zelf onderdeel van, hè?

Wij Nederlanders zijn enorme gewoontedieren. 7 op staan, 8 in de auto, dan een uur in de file pendelen en dan aan de slag op kantoor. Dan om 12:15 met Edgar een broodje lunchen (wat heb jij op je brood?) en om 3 minuten voor vijf sta je klaar om weer in je Skoda Enyaq iV of Tesla Model Y naar huis te te kachelen. Wederom in de file. Ja, iedereen staat daar, dus aan jou ligt het niet!

Het ligt aan al die anderen en al die anderen maken er een puinhoop van. Het aantal files is namelijk al een tijdje aan het stijgen, zo meldt de ANWB. De vereniging heeft gekeken naar de files van het jaar 2023 (januari tot september) en de uitkomst kan geen verrassing zijn. Er zijn namelijk meer files dan ooit! Na de coronaperiode is de groei meer dan 19 procent. In de ochtendspits zijn de files met 12 procent toegenomen, de avondspits om en nabij de 20 procent.

Het oude file niveau

Daarmee zitten we dus weer op het niveau van voor de coronacrisis van 2019. Na de coronaperiode gingen meer mensen thuis werken of – en dit is echt een verschrikkelijke term – ‘hybride werken’. Hybride werken betekent dat je 2-3 dagen in de week in je Toyota Prius stapt om naar kantoor te gaan. Die Toyota is natuurlijk gekkigheid, maar wel heel erg passend.

Ook buiten de spitsuren ziet de ANWB de files toenemen. Je zou zeggen dat de spits simpelweg eerder begint en later eindigt. Het komt niet alleen omdat iedereen weer op de oude voet verder gaat: er komen ook simpelweg meer auto’s bij.

Zijn er uitzonderingen? Jazeker! De vrijdagochtend wordt rustiger. Dermate rustig dat er bijna geen sprake is van een spits. De Vrij-Mi-Bo is aanzienlijk minder populair dan social media ons doet laten geloven. Nu volgt ondergetekende alleen Von Dobben, Kwekkeboom en Mora op Instagram, dus zo heel erg vreemd is die discrepantie niet.

Waar is het het drukst?

In Noord-Brabant nemen de files en drukte het meeste toe, ongeveer 35%. Noord-Holland staat qua drukte op P2 en Zuid-Holland op P3.

Zoals gezegd, dit is nog het rapport van de eerste 9 maanden. De laatste 3 maanden zijn traditioneel het drukst. De herfst komt eraan, dus lekker koud, veel neerslag en vroege zonsondergang.

Meestal nemen de files en drukte dan nog meer toe. Dus mocht je een mogelijkheid zien om toch thuis brood te bakken, thuis een brand te blussen of thuis een vasectomie uit te voeren, probeer dat even te regelen met je baas.