Kies maar: de Mercedes CLE of toch de BMW 4 Serie?

Is de nieuwe Mercedes CLE beter gelukt dan de BMW 4 Serie? We zetten ze even virtueel naast elkaar om het antwoord te vinden.

Mercedes had deze week groot nieuws: een compleet nieuw model, qua naam dan. De CLE (want daar hebben we het over) is vooral een mix van de C- en E-Klasse. Niets baanbrekends dus, maar het is wel lekker dat Mercedes nog met een nieuwe coupé komt. Dat is niet meer vanzelfsprekend.

De gedoodverfde concurrent van de CLE is natuurlijk de BMW 4 Serie. Ja, de Audi A5 is er ook nog, maar die laten we even buiten beschouwing. We houden het vandaag overzichtelijk met een ouderwetse tweestrijd tussen BMW en Mercedes.

Omdat de CLE zowel de C-Klasse Coupé als de E-Klasse Coupé opvolgt is de auto wel een stukje groter dan de 4 Serie. Sterker nog: qua formaat is het meer een 8 Serie. We zeggen het er maar even bij, omdat je dit op de foto’s niet ziet.

Wat je op de foto’s wél ziet zijn de verschillen in design. Het heikele punt bij de BMW is natuurlijk het n-woord, waar we verder niet over uit zullen wijden. Er zijn echter ook wat overeenkomsten. Beide auto’s hebben bijvoorbeeld platte koplampen en dito achterlichten, die qua vorm best wel op elkaar lijken.

En profil zien we ook parallellen. Beide auto’s hebben een oplopende taillelijn. Dat oogt aan de ene kant sportief, maar daardoor zit er wel veel afstand tussen de achterruit en de achterwielen. Voor sommigen (waaronder @jaapiyo) is dit een doorn in het oog. Maar dit is dus een issue wat voor beide auto’s geldt.

Qua interieur is de CLE ‘gewoon’ een C-Klasse, dus hier geen Super- of Hyperscreen. Met de iPad op de middenconsole is het interieur wel bij de tijd, maar gelukkig is het klassieke Mercedes-gevoel niet helemaal verdwenen. Het interieur van de BMW oogt in het geheel vrij traditioneel, aangezien het nieuwe Curved Display nog niet zijn weg gevonden heeft naar de 4 Serie.

We houden ons verder op vlakte en laten het even aan jullie om een volledig subjectief oordeel te vellen. Dus zeg het maar: welke is er beter gelukt qua design, de Mercedes CLE of de BMW 4 Serie?