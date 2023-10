Nieuwe Swift doet weer de Mini na op een originele manier

Ja, originele imitatie, het kan dus. De nieuwe Swift

De Suzuki Swift was altijd een prima doch wat belegen Japanse auto. Onze Swift was van 1985 tot 1993 eigenlijk een Suzuki Cultus, die in Europa Swift genoemd werd. Leuk weetje: de auto is ontwikkeld in samenwerking met General Motors dat kleinere modellen wilde aanbieden.

De Geo Metro is gebaseerd op de Swift, bijvoorbeeld. Enfin, de complete Swift-geschiedenis kun je vlot doorlezen op onze Suzuki Swift-modelpagina (en ja, die hebben we van bijna alle merken en modellen!).

Mini trekjes bij de nieuwe Swift

Sinds 2004 is er de ‘RS’-generatie. Daarbij heeft Suzuki wat afgekeken bij de New Mini. Niet dat het een directe kopie was – dat was immers de Daihatsu Trevis – , maar dat Suzuki zich meer richte op sportieve rijeigenschappen en een vlot uiterlijk Ook grappig: je kon ‘m net als een Mini met een afwijkende kleur voor het dak krijgen. Vanaf dat moment was de Swift een leuke hatchback geworden, niet alleen maar een verstandige.

De huidige generatie – wij hebben er nog eentje als duurtester gehad – loopt ook alweer 6,5 jaar mee, dus is het de hoogste tijd voor een opvolger. Over het algemeen zijn de modelcycli bij compacte Japanse auto’s wat korter dan bij grote Zweedse SUV’s.

Suzuki noemt de auto nog de ‘Swift Concept’, maar als we dit zo zien, is het toch echt voor 99,9 procent het productiemodel. Kijk maar naar de wielen, relatief smalle banden, veel ruimte tussen de wielkasten en niet al te groot qua diameter.

Hybrid

Of het een compleet nieuwe auto is, of een stevige doorontwikkeling van de huidige generatie (‘A2L’, weet je dat ook weer) kunnen we ontkennen noch bevestigen. Zo vanuit deze hoek lijkt het alsof het een flink vernieuwde Swift is, in plaats van een compleet nieuwe.

We zullen echter de specificaties (die nu nog niet bekend zijn) eens naast elkaar moeten leggen voor de nodige zekerheid. De tweede generatie Swift (‘AZG’-generatie) leek als twee druppels water op zijn voorganger, maar was wel degelijk helemaal nieuw. We kunnen er dus naast zitten!

Er zijn wel een paar dingen anders. Met name de deurgrijp bij de achterste stijl. Je hoeft nu niet meer ‘hoog’ te grijpen om de achterdeur te openen. De koplampen en kleurstelling doen wel wat denken aan de – daar is ie weer – nieuwe Mini.

Sterker nog, ook die auto werd onthuld met een foto waar de auto in vol ornaat op stond, nog voor de officiële introductie. In technisch opzicht is er dus nog niet veel bekend, maar het kleine plaatje ‘Hybrid’ op de zijkant doet vermoeden dat de hybride-uitvoering terugkeert. De Tokyo Motor Show gaat van start op 26 oktober dit jaar.