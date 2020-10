10 redenen waarom de PHEV er nog toe doet! - Autoblog.nl

We nemen de plug-in hybride onder de loep en kijken naar 10 redenen waarom de PHEV er nog toe doet!

Tijdens de EV 10-daags zou je zeggen dat we strikt elektrische auto’s behandelen, maar niets is minder waar. Uiteraard is er ook nog een tussenstap tussen elektrisch en de verbrandingsmotor. Een auto met een dubbele motor noemen wij (en alle anderen die het bedacht hebben) een hybride.

Soorten hybrides:

De ene hybride is de andere niet. Sommige folders en marketingbureau’s kunnen de suggestie wekken dat de ene auto moderner en milieuvriendelijker is dan de andere. Maar dat is zeker niet altijd ook echt het geval. Daarom is het goed om te kijken naar met wat voor hybride je te maken hebt. Grofweg zijn er vier typen hybrides:

Mild hybrid (MHEV)

Verbrandingsmotor geassisteerd door een kleine 12V, 24V of 48V generator. Deze wordt vaak geleverd door de transmissie-leverancier, die zet ‘m namelijk tegen de transmissie aan. Ondersteund bij wegrijden en kan ‘zeilen’ mogelijk maken. Eenvoudige en voordelige methode om auto’s net even wat zuiniger te maken, plus marketingtechnisch voordeel. Want hybride is hybride. Als er puur elektrisch gereden kan worden, is het hooguit een kilometer of twee.

Voorbeelden: Volkswagen Golf TSIe, Mercedes E53 AMG, Alfa Giulia

Hybride (HEV)

Verbrandingsmotor in combinatie met elektromotor. De motor vult de accu, naast regenereren van remkracht. De elektromotor zit vaak naast de verbrandingsmotor, alhoewel dat niet altijd het geval is Kan een behoorlijk stuk elektrisch rijden. Voornamelijk bedoeld voor de lagere snelheden tot zo’n 50 km/u. Kan vaak 10 tot 15 km elektrisch rijden, daarna springt de verbrandingsmotor bij.

Voorbeelden: Toyota Prius, Lexus RX450h, Honda CR-V Hybrid.

Plug-in Hybrid (PHEV)

De categorie van vandaag. De PHEV gaat nog een stapje verder dan de gewone hybride, maar is zeker nog geen EV. De verbrandingsmotor wordt bijgestaan door een elektrische motor. In veel gevallen is de elektromotor erg krachtig. Er is ook een serieus accupakket aanwezig. Elektrisch rijden is vaak mogelijk tot zo’n 50 tot soms 100 km. In tegenstelling tot bovenstaande twee categorieën kun je de PHEV ook laden.

Voorbeelden: Audi A7 TFSI e, Volkswagen Golf GTE, BMW 330e

EV + Range Extender (EV + REX)

EV met range extender. De laatste categorie. In principe een auto die is ontworpen en ontwikkeld als elektrische auto. De range extender is er alleen om bij te springen in noodgevallen. Vaak is het een zeer kleine verbrandingsmotor met een kleine tank, om zo het gewicht laag te houden.

Voorbeelden: BMW i3 REX (niet meer leverbaar)

10 voordelen van de PHEV

Wij concentreren ons nu op categorie nummer 3. De Plug-In Hybrid Electric Vehicle die we vanaf nu de PHEV noemen. Dankzij de Mitsubishi Outlander PHEV en Volvo V60 heeft de PHEV bekendheid vergaard, maar niet altijd op de goede manier. Mensen zouden de auto’s alleen rijden vanwege de lage bijtelling en andere fiscale voordelen. Dat is overigens een aanname die slechts ten dele waard is. Daar hebben wij tien redenen waarom de PHEV nog steeds relevant is:

Groter elektrisch bereik

Bijna elk jaar worden de grenzen verlegd lijkt het wel. De PHEV’s worden telkens competenter. Logisch, want zelfs de merken die voornamelijk nog verbrandingsmotoren verkopen leren snel bij over elektrische aandrijving. Ze worden telkens efficiënter. Hetzelfde geldt voor de accu’s. Met zo’n Outlander deed je met geluk 15 km, tegenwoordig is 50 km met veel PHEV’s eenvoudig mogelijk.

Sneller laden

In het verlengde van punt één, de laadtijden zijn telkens gunstiger. Veel ‘pure’ EV-kennis kan natuurlijk ook toegepast worden op de PHEV. Snelladen is tegenwoordig vaak mogelijk. Omdat de accu kleiner is, is deze ook sneller vol.



Goede laadinfrastructuur

Als we kijken naar zeven, achter jaar geleden stonden veel EV-ontwikkelingen nog in de spreekwoordelijke kinderschoenen. Tegenwoordig is het netwerk en de infrastructuur veel beter voor elkaar. Op kantoren, langs snelwegen en bij parkeerplaatsen is het prima mogelijk om even bij te laden.



Langere ritten mogelijk met de PHEV

Toevallig heeft ondergetekende het altijd aan de stok met Tesla-rijders op dit punt. Langere ritten met een EV is uiteraard mogelijk, maar je zult concessies moeten doen. Zeker als je op vakantie of werktrip gaat naar het buitenland. Veel lange stukken op relatief hoge snelheid. Een PHEV schakelt over op de verbrandingsmotor en functioneert als gewone auto. Je kunt nog altijd tussendoor laden, maar als je nog een stuk moet of er is niets in de buurt, ben je er niet van afhankelijk.



PHEV geeft geen laad-stress

Daarmee komen we op het zesde punt. Voor de gemoedsrust is een PHEV een stuk prettiger. Je bent immers veel mobieler en vrijer. De laadinfrastructuur neemt enorm toe, maar het aantal EV’s ook. Dus ‘garantie’ dat je kunt laden, is niet altijd aanwezig. Je hoeft niet door te rijden om een laadplekje te zoeken, maar tankt ‘m even vol.

Hoge prestaties met de PHEV

We blijven natuurlijk petrolheads. Ja, we hebben de acceleratiecijfers gezien bij PHEV’s. In bijna alle gevallen zijn PHEV’s erg vlot. Met name de acceleratiecijfers en tussenacceleraties zijn vaak erg indrukwekkend. Logisch, want daar kan de elektromotor de ICE perfect ondersteunen.

Enorm zuinig rijden mogelijk

Zoals we al vaker hebben aangegeven, een PHEV is als een abonnement op de sportschool. Het is het gebruik dat bepaalt of je het gewenste resultaat gaat boeken. Omdat je tegenwoordig 50 km op een accu kunt halen en op veel plaatsen kunt laden, kun je vaak de eerste stukken van je rit elektrisch rijden. Voor veel forensen in Nederland is dat voldoende. Maar nogmaals: enkel en alleen bij de juiste toepassing.

Auto’s worden erop ontworpen en ontwikkeld

Vroeger waren PHEV’s nog echte compromissen. In veel gevallen betrof het een gewone auto, waar men een elektromotor en accu bij geplaatst heeft, met alle gevolgen van dien. Bagageruimte die meteen gehalveerd wordt, minder interieurruimte of een overvolle motorruimte waar een monteur nachtmerries van krijgt. Tegenwoordig is het allemaal beter geïntegreerd waardoor je minder nadelen ervan ondervindt.

Parkeren op EV plaatsen met je PHEV

Dit gaat nog wel een keer een discussie opleveren. Met een PHEV kun je gelukkig gebruik maken van laadplekken die bestemd zijn voor elektrische auto’s. De PHEV is namelijk deels elektrisch, dus je kunt ‘m gewoon landen. Je zult wel ruzie krijgen met e-Golfrijders die een paar km aan range nodig hebben terwijl jij je 8 jaar oude Outlander aan de paal hangt. Maar hey: dat zijn de regels.



Er zijn telkens toffere PHEV’s

In veel gevallen is de PHEV de nieuwe standaard aan het worden voor dikke auto’s. Op deze manier kan de CO2-uitstoot laag blijven, terwijl er wel de nodige lol te beleven valt. De Peugeot 508 PSE, BMW 545e, Audi A8 60 TFSI e en Volvo V60 T8 Polestar zijn zeer dikke auto’s die ook nog eens alle voordelen hebben van een PHEV.