Zoveel ben je kwijt voor de goedkoopste plug-in Golf - Autoblog.nl

Geen behoefte aan het sportieve van de GTE? Geen zorgen, nu weet je hoeveel je kwijt bent voor de goedkoopste plug-in hybride Volkswagen Golf.

Zou er zoiets bestaan als toeval? Net wanneer Volkswagen – een bedrijf dat zijn milieu-imago graag wil oppoetsen – de prijzen bekend wil maken van een plug-in hybride Golf, blijkt dat die PHEV’s helemaal niet zo goed voor het milieu zijn als gedacht. Maar goed, het Volkswagen-persbericht was toen al gemaakt en ingepland. Het is zonde om hem dan maar weer weg te gooien, niet?

Dus maakt Volkswagen maar bekend hoeveel je kwijt bent voor de goedkoopste plug-in hybride Golf. Namelijk: 39.835 euro. Daarmee krijg je de 1.4 eHybrid in Style-uitvoering. Deze combineert een 1,4 TSI-motor met 150 pk, met een 110 pk-elektromotor. Die elektromotor is gekoppeld aan een 13 kWh-accu, waarmee je 71 kilometer volledig elektrisch kan rijden. Mits je die accu daadwerkelijk oplaadt dan, natuurlijk.

Met beide motoren is het systeemvermogen 204 pk en 350 Nm. Samen met de DSG-versnellingsbak, zorgt dat voor een 0-100 km/u-tijd van 7,4 seconden en een topsnelheid van 220 km/u. Qua uitrusting krijg je zaken als 17 inch velgen, Travel Assist, automatische airconditioning met drie zones, LED-koplampen, sport-comfortstoelen en een automatisch dimmende binnenspiegel. De Volkswagen Golf Style 1.4 eHybrid is meteen te koop. Ga je los met alle opties? Dan tik je de 50.000 euro aan.

De grootste concurrent van deze Golf eHybrid is waarschijnlijk de Golf GTE. Daarvan is de prijs donderdag nog van bekend gemaakt, namelijk 42.610 euro. Het verschil tussen de twee plug-inhybrides is daarmee opvallend klein. Want wat mis je voor bijna drieduizend euro? Nou, je hebt sowieso minder pk. De Golf GTE heeft een systeemvermogen van 245 pk en 400 Nm, de 0-100 km/u-tijd ligt bij de GTE dan ook 0,7 seconden lager. Ook kan je bij de GTE maar liefst vijf kilometer per uur harder rijden. Het uitrustingsniveau lijkt vergelijkbaar te zijn, al heeft de GTE wel een kekker interieur met de blauwe GTI-achtige details.