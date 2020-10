Verkoop quinoa en smoothies met het Silverado Fury Pack - Autoblog.nl

De Silverado Fury Pack is een goed antwoord op een vraag die je moet willen stellen.

Op zich is het best vreemd dat er fiscale voordelen zijn aan het rijden van extreem dikke pick-ups. Je ziet ze geregeld voorbij komen. De meest populaire is de RAM 1500. Zeker in combinatie met een luxe uitrusting, dubbel cabine en een sportuitlaat.

Die sportuitlaat is noodzakelijk. Men moet wel kunnen horen dat je keihard aan het ondernemen bent. Want, als ondernemer kun je zo’n monsterlijk gevaarte relatief goedkoop rijden. De wereld op zijn kop natuurlijk. Maar hey: doe er je voordeel mee! Naast de obligate RAM 1500 en de nummer twee: de Ford F-150 is er nog een gegadigde: de Chevrolet Silverado. Nu is een standaard Silverado een beetje ‘meh’, maar deze Silverado Fury Pack is dik!

Silverado Fury Pack

Het is een product van Walkinshaw Performance, het bedrijf dat we voorheen kenden als Tom Walkinshaw Performance. Op dit moment houden ze zich onder andere bezig met het ombouwen van dikke Camaro’s, Corvette’s en Silverado’s voor Australië. De Silverado Fury Pack is er alleen met de atmosferische 6.2 V8, een bewegend kunstwerk met 435 pk.

Ter illustratie: de kit gemonteerd op een reguliere Silverado

MTV-dempers

Om te zorgen dat je ‘m wat beter hoort, is er een sportuitlaat gemonteerd. Dankzij nieuwe 35 mm dikke MTV-dempers, staat de Silverado Fury Pack 5 centimeter hoger op zijn poten.

De bedoeling is dat de enorme bedrijfswagen iets comfortbaler is én stabieler op alle soorten ondergrond. Verder zien wie ‘Method’-velgen, die waarschijnlijk niets te maken hebben met het populairste lid van de Wu-Tang Clan.

Dikke banden

Uiteraard krijg je er dikke BF Goodrich A/T-banden bij. Achter de dikke wielen zien we grote remklauwen met zes zuigers en 410 mm grote remschijven. De Silverado Fury Pack is standaard voorzien van een 10-traps automaat en vierwielaandrijving.

Silverado Fury Pack importeren

De auto is enkel bedoeld voor de Australische markt, maar de gewone Silverado is ook niet voor Nederland bestemd en ook die wordt voldoende grijs geïmporteerd. Dus als je dan toch met je vriendin een marktkraampje gaat runnen en quinoa-salades en tarwegras-smoothies gaat verkopen, zorg even dat je de auto mag uitkiezen.