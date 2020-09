Volkswagen Golf GTE prijs nu ook bekend - Autoblog.nl

Hoeveel lager is de Golf GTE prijs ten opzichte van de Golf GTI?

Het is de belangrijkste dikke Golf voor Nederland, de GTE. Natuurlijk is een Golf GTI een stukje leuker om te sturen en zal de Golf GTD beter geschikt zijn voor een Europese roadtrip, maar de Golf GTE is fiscaal het meest aantrekkelijk.

Twee motoren

De Golf GTE heeft namelijk een 1.4 benzinemotor én een elektromotor. Dankzij een redelijk accupakket kun je een eind op de elektromotor afleggen, wat het verbruik drukt en dus de BPM. Vorige week had @wouter de primeur met de prijs van de Volkswagen Golf GTI. Deze gaat in Nederland 48.335 euro kosten.

Golf GTE Prijs

Dan gaan we nu door naar de Golf GTE prijs. Die is namelijk nu ook bekend. Gaat u met zijn allen even zitten, want de Golf GTE kost namelijk (tromgeroffel): 42.610 euro.

Voor dat geld heb je een Golf GTE met 245 pk en 400 Nm. Een goedkopere plug-in hybride met 204 pk volgt later. Net als de GTI en GTD is de Golf GTE lekker aangekleed met sportstoelen, lichtmetalen velgen (17 inch in dit geval), dakspoiler, sportstuurwiel en diverse badges. In plaats van rode details zoals de GTI heeft, zijn die bij de GTE blauw.

Basisuitrusting

De basisuitrusting is op zich meer dan prima. Optioneel kun je dingen als een winterpakket, lederen bekleding, achteruitrijcamera, Dynamic Chassis Control, een head-up display, panorama dak en dergelijke bestellen. Vink je ALLE opties aan, an kom je uit op 51.238 euro. Ook proberen? Check de Golf GTE-configurator.

Concurrent

In principe heeft de Volkswagen Golf op dit moment maar één concurrent en dat is de Mercedes-Benz A250e Business Solution AMG. Deze kost 43.095 euro. Qua vermogen lever je wel wat in, want de A250e heeft ‘slechts’ 218 pk.

Ondanks de aanwezigheid van een AMG-pakket is de Golf iets completer. Ook zijn de opties iets voordeliger. Bij Mercedes-Benz is de spreekwoordelijke sky de spreekwoordelijke limit als het om opties gaat.