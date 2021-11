10 redenen waarom de Volkswagen Golf 4 briljant is

De Volkswagen Golf 4 is een bijzondere auto door gewoon te blijven en buitengewoon goed te verkopen. Maar wat was er dan eigenlijk zo bijzonder aan? Lees het hier, op Autoblog!

De tijd vliegt voorbij, dames heren. Het is namelijk alweer 24 jaar geleden dat de Volkswagen Golf 4 op de markt kwam. Het is misschien wel de belangrijkste auto die ze bij VW ooit hebben uitgebracht. De compacte hatchback leek vrij veel op zijn voorganger en was een enorm succes.

Mede daardoor is het vrij lastig om te zien wat er nu zo bijzonder aan was. Ondanks dat we allemaal ‘Golf 4’ zeggen, is het officieel de Golf ‘Typ 1J’. Weet je dat ook weer!

Om de Golf in het zonnetje te zetten, hebben we 11 redenen waarom de Golf 4 briljant was. Pak maar een goed glas chocomel en een gevulde bak kruidnoten en ga er maar eens goed voor zitten:

Het design is sterk door eenvoud

Laten we beginnen met wat je kunt zien aan de Golf. Het is namelijk een meesterwerk. Sommigen zullen het als saai interpreteren, maar de Golf was zeer eenvoudig vormgegeven. De vijfdeurs was met name briljant. De dikke C-stijlen (een kenmerk van Giugiaro sinds de Golf 1) waren perfect. Het model was dermate tijdloos, dat een facelift niet eens nodig was. De Golf 4 kreeg weliswaar een aantal updates, maar in grote lijnen bleef alles voor 7 jaar hetzelfde. Peter Schreyer heeft met dit ontwerp een automotive homerun geslagen wat dat betreft.

Opmerkelijke mix carrosserievarianten

De Golf kwam aanvankelijk als een driedeurs en vijfdeurs. De vierdeurs versie (opvolger van de Vento) kreeg ook nu een andere naam: Bora. Met de vijfdeurs stationwagon zat het wat lastiger. De goedkopere modellen met eenvoudige uitrusting en kleinere motoren kregen de naam ‘Golf Variant’. Wilde je een luxere versie en/of een dikkere motor, dan moest je uitwijken naar de Bora Variant. Die had dezelfde achterzijde, maar een andere neus. De Golf 4 Cabriolet was stiekem helemaal geen Golf 4, maar een Golf 3!

Klasse für die masse

De Volkswagen Golf 4 moest een stuk hoger in de markt opereren dan zijn voorganger. Volkswagen-baas Ferdinand Piëch hanteerde de slogan ‘Klasse für die Masse’. Het dashboard was opgetrokken uit zachte materialen. De afwerking stond op een zeldzaam hoog niveau voor een auto uit het C-segment. Een bijzonder designelement was het grote VW-logo dat iets in de motorkap doorliep. Bij de eerste exemplaren had VW overigens nog moeite om deze goed uitgelijnd te krijgen, want bij diverse vroege productiemodellen zat het logo er niet 100% recht onder.

Veel opties mogelijk op de Volkswagen Golf 4

Ook qua opties kon je bij de Golf 4 goed uit de voeten. Zo kon je ‘m krijgen met lederen bekleding. Nu was dat niet direct het meest bijzondere, maar wel dat je kon kiezen uit andere kleuren dan zwart. Of wat te denken van een houten stuurwiel? Dat was ook mogelijk. Of een full-map navigatiesysteem. Tevens was het de eerste C-segmenter die optioneel met Xenon te bestellen was. In die tijd was dat bijvoorbeeld niet eens mogelijk bij een Saab 9-5,een premium E-segment auto (dat was bij die auto pas na de facelift te bestellen).

Volledig verzinkte carrosserie

De Golf 4 zie je nog steeds veel rondrijden. Naast de eenvoudige doch degelijke motoren kwam dat door de carrosserie. Net als de auto’s van concernbroeder Audi is de Golf 4 namelijk volledig verzinkt. Daarom kreeg je 12 jaar fabrieksgarantie tegen roesten van binnen uit. De eerlijkheid gebied te zeggen dat Opel exact hetzelfde had gedaan met de Astra (G). Voor Opel was het imagoschade oppoetsen (die konden daarvoor nog weleens roesten), voor VW was het een extra stukje Klasse für die Masse.

Bijzonder uitgebreide keuze aan benzinemotoren

De Volkswagen Golf 4 kon besteld worden met een enorme hoeveelheid aan motoren. En met enorm bedoelen ook echt enorm. Maar er was geen consistente lijn te ontdekken. Het begon met een eenvoudige 1.4 16v met 75 pk. Een stapje hoger stond de 1.6 MPI achtklepper. Daarboven een 1.8 met twintig kleppen (125 pk). Die werd vrij snel vervangen door een 2.0 achtklepper met 115 pk. Vervolgens waren er twee benzinemotoren met 150 pk. Een 1.8 turbo en een 2.3 V5.

Later kwam er een 1.8T met 180 pk én een 2.3 20v met 170 pk. Daar stopte het niet, want in 1999 arriveerde de 2.8 VR6 (V6 genaamd) met 204 pk en standaard vierwielaandrijving. Dat 4Motion systeem was standaard op de 3.2, de R32. Oh, en de eerste Volkswagen benzinemotor met directe injectie was de 1.6 FSI in 2001. Kortom, een hele hoop! Zeker in vergelijking met de Astra en Focus, de twee meest directe concurrenten.

Diesels voor de Volkswagen Golf 4

Ook qua dieselmotoren kon je alle kanten op bij de Golf 4. Allemaal hebben ze in basis hetzelfde onderblok, allemaal 1.9 liter motoren. De instapper was een ‘SDI’ die geen turbo had, iets dat je kon merken aan het gebrek aan vermogen. Verder waren er een 90 en 110 pk diesel bij introductie. In 1999 arriveerde de 115 pk sterke 1.9 TDI, de eerste met pompverstuiver. Deze kon e herkennen aan de rode D en I en leverde maar liefst 285 Nm, wat voor zijn tijd erg veel was. Maar de dikste kwam in 2000: de 1.9 TDI met 150 pk en een rode T, D en I. Met die badge op de bips was je helemaal het mannetje onder de accountmanagers. In 2001 kregen alle TDI’s een pompverstuiver. Nu was er naast de 150 pk-blepper ook keuze uit 100 of 130 pk.

Vierwielaandrijving

Ferdinand Piëch was een groot voorstander van vierwielaandrijving. In het C-segment was dat vrij bijzonder. Ja, sommige rallyspecials hadden het en een enkel sportief topmodel. Maar van de Golf waren er ook een hoop gewone uitvoeringen met ‘toevallig’ vierwielaandrijving. De 1.8, 1.8T, 2.0, V5 en 1.9 TDI kon je er optioneel als 4Motion krijgen. Op de zescilinders was het zelfs standaard. Overigens is het vierwielaandrijving middels een Haldex-koppeling, het was dus zeker geen quattro-systeem met Torsen diff. Grappig detail: de Audi A3 was technisch gelijk aan de Golf 4 en was als ‘quattro’ leverbaar, maar dat was dus gewoon dit Haldex-systeem.

Er was een briljant topmodel, de Golf R32

Er zijn veel technische noviteiten die bij de Golf debuteerden. De belangrijkste is de DSG-bak. Het was de eerste keer dat deze op een straatauto debuteerde. Het was een van de eerste auto’s die met automaat sneller was dan met handbak. Maar er was meer bijzonder aan de R32. De motor was een 3.2 liter grote VR6, goed voor 241 pk. Optioneel kon je de R32 bestellen met extreem dikke Konig sportkuipen. De prestaties waren erg goed, wan in tegenstelling tot de om grip vechtende Alfa 147 GTA en Ford Focus RS, kon de vierwielaangedreven Golf R32 altijd snel uit de voeten. Tegenwoordig is het (terecht) een gewilde youngtimer.

De Volkswagen Golf 4 kon heel erg lang mee

De Golf 4 heeft het lang uit weten te zingen. Het model kwam in 1997 op de markt. In Nederland kwam de opvolger in 2003, maar op sommige markten bleef het model langer in productie in gewijzigde vorm.

China

Twee modellen zijn daarvan erg bijzonder. De eerste is de ‘Bora HS’, dat was een hatchback-versie van de Bora, dat op zijn beurt weer een sedan-versie was van de Golf Hatchback. Snapt u het nog? De auto had de nieuwe Bora-neus, maar aan de achterkant kon je aan de C-stijlen duidelijk zien dat het nog gewoon een Golf 4 was. Ook in het interieur trouwens, alhoewel het stuur van de Golf 5 afkomstig was. De Bora HS werd tot 2008 nieuw verkocht.

Brazilië

Maar daar bleef het dus niet bij, want in Zuid-Amerika bleef het model tot 2013 in de showrooms staan. 2013! Toen was de Golf 7 er al! Er waren ook hier de nodige sportieve varianten als de Sportline en GT. De Zuid-Amerikaanse Golfs hadden een afwijkende voorzijde en achterzijde.

Interesse in een Golf 4? Check dan deze Autoblog Golf iv video om te zien waar je op moet letten bij aanschaf:

Wil je meteen voor de dikste Golf 4 gaan? Uiteraard hebben we ook een aankoopadvies van de R32:

