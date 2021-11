Te koop in Nederland: unieke E46 M3 met V10 en DCT

Koop de enige E46 M3 met een V10 en een DCT-bak. Gewoon op Marktplaats.

Het is inmiddels onvoorstelbaar, maar een jaar of 15 geleden was BMW bezig met upsizen in plaats van downsizen. Dit resulteerde in de befaamde E60 M5 en E63 M6 met de V10 en de E92 M3 met de V8.

Een M3 met een V8 en een M5 met een V10 kennen we dus, maar een M3 met een V10: die kennen we niet. Althans, niet van BMW zelf. Wel zijn er diverse M3’s die achter een upgrade hebben gekregen. Vorig jaar schreven we bijvoorbeeld over een Nederlandse E92 M3, die was voorzien van de V10 uit de M5.

Nu kunnen we jullie weer een M3 met een V10 voorschotelen, maar deze keer is het een E46. In dit geval is het verschil dus maar liefst vier cilinders. Het gaat om een project van Procar uit Zwolle, die naar eigen zeggen 700 uur in deze auto heeft gestoken.

Het resultaat: deze E46 M3 nu is uitgerust met de 5,0 liter V10 uit de M5. Het is niet de eerste keer dat een E46 deze engine swap ondergaat, maar het is wél de eerste keer dat dit gebeurd in combinatie met een DCT-bak. Die is afkomstig uit de E92 M3. Uniek dus! Een term die nogal eens misbruikt wordt op occasionwebsites, maar hier volledig op zijn plaats is.

Gezien de hoeveelheid tijd die er in deze auto is gestoken, is het niet verrassend dat de lijst met aanpassingen lang is. Te lang om op te noemen. Om toch een paar dingetjes te noemen: er is een sper van OS Giken geïnstalleerd, een schroefset van AST en een rvs uitlaat met achterdempers van de E92 M3.

Voor gewichtsbesparing zijn de achterstoelen verwijderd en de voorstoelen vervangen voor Cobra kuipstoelen. Op de foto’s is het niet te zien, maar er is ook een spoiler aanwezig, afkomstig van de M3 GTS.

Deze M3 is een echt circuitspeeltje, maar dat neemt niet weg dat de auto wel gewoon voorzien is van een Nederlands kenteken. De auto is onlangs opnieuw geregistreerd – zoals het hoort – en staat dus ook met de juiste specificaties op kenteken. Dat houdt in: 507 pk op een gewicht van 1.514 kg.

Een auto als deze wil je natuurlijk niet alleen zien, maar ook horen. Dat kan gelukkig, want er zijn videobeelden van:

Deze spectaculaire E46 wordt momenteel aangeboden op Marktplaats. Met een vraagprijs van €74.999 is het ook meteen de duurste E46 van Marktplaats. Maar dan heb je ook wat.

Met dank aan Rachid voor de tip!

Video: AutoTopNL