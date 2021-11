Deze anonieme Volkswagen heeft een ongekend luxe interieur

Deze Volkswagen is geen Volkswagen meer.

Wat doe je als rijkaard als je in een zee van luxe van A naar B vervoerd wil worden? Dan bestel je natuurlijk een limousine. Een S-klasse bijvoorbeeld. Of, als je echt niks te kort wil komen, een Bentley of een Rolls-Royce. Logisch.

Er is wel een potentieel probleempje: dit zijn geen auto’s waarmee je anoniem rondrijdt. Wat nu als je wél anoniem rond wil rijden, maar toch wil baden in luxe? Dat is lastig want grote auto’s zijn eigenlijk per definitie niet anoniem. Behalve misschien als het een MPV is. Maar vind maar eens een MPV waarin je kunt baden in luxe.

Gelukkig hebben we de oplossing gevonden: deze Volkswagen Multivan. Als je een donkerblauwe Multivan ziet rijden zal niemand vermoeden dat er in een miljonair in zit. En toch is het interieur van deze ingetogen Volkswagen absoluut miljonair-waardig.

Deze Volkswagen Multivan is namelijk onder handen genomen door Klassen, die vooral dikke Mercedessen, Range Rovers en Rolls-Royces aanpakt. Vaak verlengen ze ook auto’s, maar dat was bij deze Multivan niet nodig.

De complete laadruimte (het blijft een busje) is namelijk gereserveerd voor vier passagiers. Je hebt dus zeeën van ruimte. Dat niet alleen, de stoelen zijn in alle mogelijke standen te verstellen en je bent voorzien van alle denkbare luxe. Voor het echte Rolls-Royce-gevoel is er zelfs een sterrenhemel aanwezig. Voor nóg meer sfeer is er ook sfeerverlichting die je in verschillende kleuren kunt instellen.

Het enige wat aan de buitenkant verraadt wat er allemaal in het interieur schuilgaat zijn de logo’s. De originele Volkswagen-logo’s zijn namelijk vervangen door Klassen-logo’s. Ergens is het wel begrijpelijk, want een Volkswagen kun je het niet meer noemen. Aan de andere kant: laat ze er gewoon lekker op zitten, want dan kun je pas echt anoniem door het leven gaan.

Wat kost zo’n geintje? Dat weten we helaas niet want de prijs is op aanvraag. Dan weet je dus genoeg.