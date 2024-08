11 bijzondere afkortingen voor autonamen op een rij

Een autonaam verzinnen is al geen makkelijke taak en een afkorting die pakkender is, da’s ook niet altijd makkelijk. We duiken in de wereld van afko’s in de autowereld!

De autowereld is veel te complex om alles bij hun naam te noemen. Je zegt nou eenmaal liever dat je een VW SUV met TSI motor en LKA en ACC hebt dan een Volkswagen Sports Utility Vehicle met Turbo Stratified Injection en Lane Keep Assist en Adaptive Cruise Control. En voor de meeste woorden in die zin is een afkorting nou eenmaal het makkelijkst.

Andere afkortingen

Sommige merken durven het echter aan om een auto simpelweg te noemen bij zijn afkorting. Meestal geen probleem, maar soms wordt ofwel de afkorting ofwel waar het voor staat soms best een vreemde marketingbeslissing. Hierbij een aantal voorbeelden van nogal bizarre afkortingen voor modelnamen of uitvoeringen, op alfabetische volgorde.

Alfa Romeo MiTo

Om te beginnen met de Alfa Romeo MiTo. Op zich is Mito een ‘woord’, maar door de schrijfwijze verraadt Alfa dat het stiekem een afkorting is. Het kan eigenlijk niet simpeler: de MiTo werd ontworpen in Milaan (Milano) en gebouwd in Turijn (Torino). Je kan dus niet de Italiaanse overheid op je dak krijgen vanwege misleiding, want het beestje wordt volledig bij de naam genoemd.

Ferrari HELE

Tijdens de economische crisis en het steeds strenger worden van de milieueisen binnen Europa hadden vooral sportwagenfabrikanten het lastig. Er moesten milieuvriendelijke oplossingen komen waar je waarschijnlijk geen geld voor had. Ferrari pakte het stukje bij beetje aan door het beschikbaar maken van HELE op vrijwel al hun modellen rond 2010. Nou is de afkorting HELE op zich geen geinige afkorting, behalve dat het een Nederlands woord is (en je een Ferrari 458 Speciale HELE dus kan zien als een Hele Speciale Ferrari), maar vooral waar het voor staat is grappig: High Emotion, Low Emission. Zo zou de motor getweaked worden voor een zuinigere loop en kreeg je een Start-Stop-systeem. En zo kon de CO2-uitstoot dalen van iets boven de 300 gram naar 275 gram. Toe maar!

Ford Taurus SHO

Nog eentje waar de afkorting zelf eigenlijk niet merkwaardig is, maar de simpele aard van de Amerikanen komt naar voren in de betekenis van SHO. Dat label werd voornamelijk op de Ford Taurus geplakt voor de dikste versies, voordat labels als SVT dat verzorgden. SHO stond dan ook simpelweg voor Super High Output: Enorm Veel Kracht. Nou was het geen slak met zijn 220 pk, maar om dat nou Super High te noemen? Zelfs de moderne versie met zijn 360 pk was lekker dik, maar niet de meest Super Highe Output die we ooit hebben gezien.

Kia Cee’d

Een afkorting die zo stom werd, dat de afkorting afgekort werd met een apostrof. Overigens was dat geen primeur aangezien de Nissan R’Nessa eerder was (en wat te denken van oude Franse benamingen). Nee, Kia koos voor de apostrof omdat de ‘echte’ afkorting ‘CEEED’ moest worden. En dat staat voor de combinatie van Communauté économique européenne (de Franse benaming voor de EEC) en European Design. Dit omdat Kia extra wilde benadrukken dat de Cee’d de eerste auto was voor en door Europeanen, nadat de Koreanen een Europees designcentrum hadden geopend. Omdat CEEED toch net iets te vreemd werd, werd het Cee’d met apostrof. Inmiddels is de apostrof overigens weg en lijkt het alsof Kia ‘Ceed’ gewoon als woord benadert.

Proton Pert

Ken je Proton nog? Dit Maleisische automerk heeft een kleine carrière in Europa gehad toen het de eigenaar was van Lotus. In het Verenigd Koninkrijk verkochten ze wat laffe rebadges van Mitsubishi’s (de Proton Wira was een Lancer en de Proton Satria was een Colt). In Maleisië was het echter heel wat en daar staat de Proton Pert bekend als de auto die in zijn klasse het World Rally Championship won in 2002. De manier waarop was ietwat bizar: de Pert was een rebadge van de Mitsubishi Lancer Evolution VI die al meerdere WRC’s op zijn naam had geschreven. Een beetje alsof een onbekende entiteit dit jaar meedoet aan de F1 met de Red Bull RB19 met een andere livery. Er was zelfs een Pert Mk2 op basis van de toen gloednieuwe Evolution VII. Oh ja, je zou het bijna vergeten: Pert is gewoon de afkorting van Petronas EON Rally Team, letterlijk de naam van het rallyteam dat met de Protubishi reed.

Renault Vel Satis en Avantime

De Renault Vel Satis en Avantime staan om wel meer dingen bekend dan het zijn van een bizarre afkorting. Renault had kennelijk een creatieve oplaaiing in de jaren ’00. Ook al zou je zeggen dat de Vel Satis (wat je meestal als een zeer Franse ‘Fel Saties’ uitspreekt) een op en top Franse naam is, het is de afkorting van Velocity meets Satisfaction. ‘Snelheid ontmoet tevredenheid’. En dat in een auto die de motor van een Nissan 350Z traag laat aanvoelen en nogal onbetrouwbaar was. Gedurfd…

Avantime was niet heel veel beter, dat was namelijk nog maar net een afkorting omdat bijna in zijn geheel de woorden ‘Avant‘ en ‘Time‘ gebruikt werden, wat slaat op voor (avant) zijn tijd (time). Wat op zich geen gek idee is, ware het niet dat je een Frans en een Engels woord combineert om zo een woord te vormen wat in beide talen niet werkt.

RTR

Als je je Mustang wil tunen, heb je voldoende keuzes. Ford doet zelf al een schepje bovenop het standaard recept met de Shelby-modellen en dan heb je ook nog de losse entiteit Shelby Cars wat daar weer een schepje bovenop doet. En je hebt nog Roush, Hennessey en de afkorting van de dag: RTR. Voor zowel dikke bodykits als keiharde extra power kan je bij de Amerikaanse firma terecht. En de naam? Die betekent letterlijk Ready To Rock. Oh yeah.

Shelby Omni GLH-S

In de jaren ’70 en ’80 had Shelby, bekend van Ford, een affaire met Chrysler. Het resultaat daarvan was een auto die in zijn tijd het lachertje van een performance-divisie was, de gepeperde versie van de Omni genaamd GLH. En toch, voor een voorwielaangedreven hete hatchback die stiekem een Talbot was, ging het nog best hard. Of zoals de Amerikanen zeggen: Goes Like Hell. En nee, dat is geen toeval. Het werd echter nog leuker toen er een extra hete versie kwam: de GLH-S. Waardoor de officiële naam werd Goes Like Hell s‘More (some more). Tussen RTR, SHO en GLH-S begin je wellicht Amerikaanse logica te ontdekken.

Subaru Levorg

Subaru kent eigenlijk best veel sterke namen. Legacy klinkt cool, Impreza is iconisch en zelfs de oudere namen als Alcyone en Leone zijn gewoon gaaf. En nu? Mogen we genieten van de XV Crosstrek, Solterra en de Levorg. En ja, Levorg is een afkorting, maar het is misschien wel de stomste manier van drie woorden afkorten die je kan bedenken. Het staat namelijk voor Legacy Revolution Touring. Ja, er werden gewoon willekeurig wat letters uit die woorden gepakt. Goed, nou was ‘Lereto’ ook een rare naam geweest, maar dit is niet heel veel beter.

Suzuki Liana

Je kan zeggen wat je wil, maar deze afkorting kende je waarschijnlijk. Dus dat heeft Suzuki goed bedacht in 2001. Liana staat namelijk voor Life In A New Age. In de tijd dat kleine MPV’s hardlopers waren op zich best een goede naam. Het blijkt alleen wel dat de naam beter houdbaar was dan het suffe uiterlijk van de midi-MPV, die je ook als sedan kon krijgen. Toch had Suzuki niet helemaal ongelijk, want de Liana evolueerde in de SX4, een auto met hoge zit en offroad-pretenties. En kijk waar de wereld 20 jaar later is. Ook is de Liana onsterfelijk geworden door de eerste Reasonably Priced Car te zijn bij TopGear.

Toyota Yaris GRMN

Dan een afkorting waar eigenlijk alles mis mee is. Het rolt niet lekker van de tong (grumunu), mensen dachten des tijds dat het voor ‘Germany’ zonder klinkers en Y stond en als je weet waar het wel voor staat ben je nog niks wijzer. Het staat namelijk voor Gazoo Racing: Masters of the Nürburgring. Houd het lekker bij Gazoo Racing, da’s veel duidelijker.

BONUS: Lexus LF(-)A

Dat LFA een afkorting is, dat snapt iedereen. De definitie wist je door een recent persbericht van Lexus ook. Zo bizar en ongebruikelijk is het dus allemaal niet voor de briljante V10-supercar van Lexus. Wat wel ongebruikelijk is: LFA heeft twee definities. Toen de auto voorgesteld werd als concept, toen LF-A met een streepje geheten, stond het voor Lexus Future Advance. Toen de auto eindelijk in productie ging, werd het officieel Lexus F-Sport Apex. Dezelfde afkorting, volledig andere betekenis. En de F van F-Sport is dan weer de afkorting van Fuji, het circuit in Japan wat Lexus graag gebruikt voor hun sportieve ondertoon.