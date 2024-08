Download 136 Nm extra via een app voor je Ford Mustang

It’s a brave new world. Je hoeft niet meer je cilinders uit te boren voor extra power. Je hoeft niet eens meer naar de chipboer. Software komt gewoon over the air naar je toe. 136 Nm extra in je Mustang, jungeh!

Ja, als je vroeger meer power wilde hebben dan de buurman in je Fiat Uno, was je aangewezen op de Auto Zubehör Katalog. Een soort jaarboek waarin alle tuners stonden. Novitec (deed toen nog Fiats), Projektzwo, Oettinger, je kent het wel. Uitgeboorde motoren, snelle nokkenassen, een CL neus op een S-Klasse, het kon allemaal. Een piepjonge @jaapiyo vond het toen al hoogst interessant.

Dezer dagen is tsjooooeeeening toch vaak vooral een chippie. Als de motor wordt aangepast, is dat meestal niet om de inhoud te vergroten. Sterkere zuigers enzo, downpipes, betere koeling, dat is een beetje waar het om draait. Maar de 25-jarigen van nu gaan over tien jaar lamenteren dat het vroegah allemaal betah was. Want de toekomst is extra power via een…downloadbare software update. Wat emotieloos…

Ford is niet de eerste die hiermee komt. Hetzelfde trucje was er al voor de Mercedes EQE en Polestar 2. Maar bij Ford kan je nu dus ook voor 995 Dollar terecht om 136 Nm extra te krijgen in de Mustang Mach E. Momenteel kan het alleen nog in ‘Murica. Al lijkt er geen technische reden te zijn dat wij Europeanen het ook niet kunnen krijgen.

De upgrade komt na betaling binnen via je FordPass app. De pk’s blijven dan ongewijzigd, maar je hebt er dus 136 Nm bij. In ‘Murica drukt men het koppel uit in pound-foot. De elektrische Stang heeft standaard 600lb ft maar gaat naar 700lb ft met de upgrade. 100lb ft is ongeveer 136 Nm.

Doet het dan wat als je geen extra pk’s krijgt? Jazeker! De nul naar 96 gaat maar liefst een halve tel sneller (3,3 seconden). Best wel bizar natuurlijk. Een Lamborghini Murciélago is minder snel. Download dan?