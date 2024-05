130 km/u was dat niet heel onveilig? Nee dus!

130 km/u is helemaal niet onveilig.

Nou, het hoge woord is eruit: we hebben een nieuw kabinet! Zoals jullie gisteren hebben gehoord hebben vier partijen een akkoord bereikt. Daarbij vallen een hoop dingen op. Het gratis bier klotst tegen de plinten, dus alles kan en mag binnenkort weer. Dat houdt in een lager eigen risico, alle asielzoekers weer terug naar Ter Apel en weer 130 rijden! Dit kan allemaal gefinancierd worden door met een financiële kaasschaaf langs de NPO te gaan.

Maar dat 130 km/u een van de hete hangijzers is, is bijzonder. Het is natuurlijk vooral iets symbolisch. Die verplichte 100 km/u is natuurlijk krankzinnig laag en gekoppeld aan de extreme boetes een beetje dubbelop. Die twee boetes die ondergetekende scoorde van 300 euro zijn straks weer ‘gratis’, want 125 is dan toegestaan op de snelweg.

130 km/u hartstikke veilig

De maximumsnelheid naar 100 km/u was vooral bedoeld om de burger ietsje verder in het nauw te drukken. Geen enkel ander Europees land had zo zulke draconische maatregelen getroffen. Zonder gekheid: het ging vooral om de stikstofuitstoot. Sinds het nieuwe kabinet bestaat dat probleem niet meer.

Een ander argument is de veiligheid. Het zou namelijk aanzienlijk veiliger zijn als we iets rustiger aan gingen doen. Als het fout gaat, kun je beter met 100 km/u crashen dan met 130 km/u. Maar de angel is natuurlijk de ‘als’. Want dat blijkt namelijk helemaal niet het geval, aldus Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid aan BNR.

Niet toe te schrijven aan snelheid

Dat is niet nieuw, want ze kwamen al met die uitspraak op 19 juni 2022, bijna vier jaar geleden dus! Er werd jarenlang onderzocht of de verhoging van 120 naar 130 sinds 2012 tot meer verkeersdoden heeft geleid. Dat is in principe overigens wel het geval.

Het aantal doden nam namelijk ietsje sterker toe an op wegen waar je 100 of 120 mag. Het was niet eenduidig toe te schrijven aan de hogere snelheid. Wel is het zo dat de snelwegen aangepast moesten worden aan de hogere snelheden. Denk aan de nabijheid van obstakels langs de weg.

Ok, nu is het even wachten op de wetenschappers van Clintel om te bevestigen dat 130 km/u beter is voor het milieu en we kunnen weer vrolijk leven!