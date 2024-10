Lezersvraag: Wat is de hoogste snelheid ooit gereden in je huidige auto?

Omdat er hier ter redactie nogal wat haantjes lopen die opscheppen over de hoogste snelheid die ze in hun huidige auto hebben gereden, zijn we nu ook benieuwd naar jouw verhaal! Hoe hard heb jij in jouw huidige auto gereden?

Ik denk dat tegenwoordig ieder bedrijf wel een of (veel) meerdere appgroepen heeft. Appgroepen over het zwangerschapscadeau voor Linda, appgroepen over wie toch die bruine sporen in de wc op de derde etage heeft achtergelaten en appgroepen met kattenplaatjes van Marloes van de receptie. Die vind ik zelf altijd heel leuk trouwens.

Bij Autoblog hebben we ook een aantal appgroepen. Eentje voor de Junkyardrace (waarom mag ik niet meedoen deze keer eigenlijk?), eentje voor de socials, eentje die ik niet mag noemen omdat we daarin onze baas @michaelras belachelijk maken met GIF’jes en stickers en eentje voor alle andere zaken.

En in die laatste gingen @jaapiyo en @wouter net los over de hoogste snelheid die ze in hun huidige auto hebben gereden. Als je benieuwd bent; Wouter maakte de foto bovenaan het artikel in zijn roze Porsche 911 en Jaap heeft ooit een keer 213 aangetikt met zijn 944 en iets boven de 200 in zijn mooie BMW.

Ruben kan hard in zijn M2, liet hij desgevraagd aan ons zien en Michel in een andere BMW ging ook heel snel.

Wat is de hoogste snelheid ooit in je huidige auto?

Mijn huidige auto’s zijn niet zo heel snel. Ja, mijn Tesla zou in theorie binnen anderhalve seconde (of zoiets) op de begrensde top van 250 moeten zitten, maar in de praktijk kwam ik niet boven de 226 uit. Toen was de accu te heet en had ik nauwelijks vermogen meer over. En dat allemaal na 20 seconden ‘gas’ geven… Deceptie.

Harder ging ie niet. Sloom hok.

Mijn geweldige Saab 9-3 Aero Cabriolet ‘Jaap’ uit 2000 liep op of rond de 240 op de teller. Afgelopen zomer in Spanje Duitsland. Beetje bergaf en ik denk dat het wel echt de max was. Harder hoefde dan ook niet en ik durfde al helemaal geen foto te maken met die snelheid in die auto.

En dat waren mijn huidige auto’s. Ik kan er niet meer van maken op dit moment. Dus mijn verhaal is hierbij klaar. En dat treft, want dit is het moment dat ik aan jou ga vragen wat je hoogste snelheid is in jouw huidige auto? En waar was dat? En hoe ging dat? En wat voor auto is dat?

Vertel en als iemand kan bewijzen dat hij harder reed dan de 293 van ons opperhaantje @wouter, krijgt hij van de rest van de redactie een stroopwafel, een velletje kinderpostzegels en een applaus.

En dat wil je!!