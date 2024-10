Heeft BMW inspiratie opgedaan bij Cupra?

Die accenten op de nieuwe BMW X5 Dark Flame Edition komen ons bekend voor.

Wat voor BMW heb je? Een X5 Dark Flame Edition. Klinkt een beetje gek hè. Gelukkig is de kans heel klein dat jij je hier in Europa druk over hoeft te maken. Dit betreft namelijk een speciale editie voor de Chinese markt.

De BMW X5 Dark Flame Edition is essentie een speciaaltje om de SUV van het merk weer eens onder de aandacht te brengen. Autofabrikanten huilen kommer en kwel over terugvallende verkopen in het Aziatische land. Door de modellen wat op te fleuren kunnen ze de verkopen allicht een beetje opkrikken.

X5 Dark Flame Edition

Wat vooral opvalt aan de X5 is de styling. Het doet mij in elk geval denken aan een Cupra. De accenten zijn niet koper zoals bij de auto’s van het Spaanse merk, maar Titan Gold. De kleur komt terug op de sierlijsten, raamlijsten, delen van de bumpers en in de grille. Dat in combinatie met de zwarte lak geeft de BMW een erg typische look.

BMW gaat slechts 1.000 exemplaren maken van de X5 Dark Flame Edition, exclusief voor de Chinese markt. In de basis is het sowieso een X5 die we hier niet kennen, want ze nemen de verlengde variant en maken er een donkere vlam van.

Naast de uiterlijke wijzigingen komt er een Dark Flame badge terug in het interieur. Om nog maar eens te benadrukken hoe speciaal je X5 niet is. Als dit de verkopen niet de lucht in lanceert weet ik het ook niet meer. Chinezen moeten 830.000 renminbi neertellen voor de SUV, dat komt omgerekend neer op 107.412 euro.

Het lekkerste zit onder de motorkap. Ze hebben de drieliter zes-in-lijn genomen, een motor die goed past bij een auto als de X5. Er staan 380 trappelende paarden tot je beschikking die het vuur in je ogen ontwaken. Daarmee snelt de verlengde X5 in 5,5 seconde naar 100 km/u. Ik zal vanavond geen kaarsje aansteken vanwege het feit dat BMW deze Dark Flame Edition in China lanceert. Ze mogen hem houden.