Norris lacht in zijn vuistje; flinke gridstraf voor Max Verstappen

Het wordt steeds lastiger voor Max Verstappen om Norris voor te blijven in het wereldkampioenschap…

Het seizoen 2024 in de Formule 1 nadert zijn apotheose. En het wordt voor het eerst sinds het legendarische seizoen van 2021 weer ouderwets spannend. Wordt het een vierde wereldtitel voor Max Verstappen, of mag Lando Norris zich voor het eerst kronen tot beste van de wereld.

Er zijn nog 4 races en 1 sprintrace te rijden en Verstappen staat 47 punten voor op Norris. Die in een veel snellere auto rijdt dan Max én vanwege zijn Britse paspoort ook de voorkeur heeft van steward en notoir Max-hater Johnny Herbert.

Flinke gridstraf voor Max Verstappen

Komend weekend wordt er dus op zaterdag en zondag geraced in Brazilië. Da’s een baan die Verstappen over het algemeen goed ligt. Weet je nog in 2016? Toen hij daar een van de mooiste regenraces uit de geschiedenis reed? Dus dat ziet er goed uit voor de fans-met-oranje-bril.

Wat alleen niet meewerkt, is dat Max een flinke gridstraf voor de kiezen krijgt. Hij wordt maar liefst 5 plaatsten teruggezet vanwege een motorwissel. Dat kon helaas niet anders, deze krachtbron was echt aan het eind van zijn latijn en dat resulteert in flink veel vermogensverlies. Wat je juist in Brazilië wil vermijden.

Max zal daarom op zondag niet verder vooraan starten dan op plaats 5, maar als we realistisch blijven, ligt plek 8 of 9 meer voor de hand.

Wat in principe geen enkel probleem hoeft te zijn. Dat bewees ook Lewis Hamilton in het eerder genoemde jaar 2021. Hij verving de motor, liet die volledig openschroeven en reed de 5 tot 10 plaatsen gridstraf in 10 ronden goed. De motor hoefde toch maar 1 race mee te gaan, want bij de volgende GP deed hij het gewoon weer.

Sportief? Niet echt. Slim? Jazeker. Dus Max, als het binnen de budgetcap ligt, gewoon blijven wisselen en die laatste races met 1500pk aan de start verschijnen. Dan zullen we nog weleens zien wie er wereldkampioen wordt. Max Verstappen inderdaad!

Kampioenuh!!