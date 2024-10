Jaguar verkoopt gewoon GEEN nieuwe auto’s meer

Geen nieuwe auto’s. Nul. En om het nog erger te maken, dat vindt plaats in hun thuisland Engeland. Het Britsere dan Britse Jaguar…

Als je denkt aan Groot-Brittannië, denk je als eerste waarschijnlijk aan Buckingham Palace en alles wat er zich en en rond afspeelt. Ook zul je denken aan voetbal, regen, Britse tokkies in Benidorm, Ibiza en Chersonisos. Maar waarschijnlijk ook aan waxcoats, vossenjachten en tweedjasjes.

En om het plaatje compleet te maken zullen de gedachten ook wel uitgaan naar Jaguar. Als er namelijk iets Brits is, is het dat wel. Al is het eigendom allang niet meer Brits, Jaguar voelt nog wel zo.

Des te triester is het dat ze daar gewoon geen nieuwe auto’s meer verkopen.

Jaguar verkoopt GEEN nieuwe auto’s meer

Het even zo Britse Autocar schrijft dat. De F-Pace is uit productie en dat betekent dat er voor Engeland geen nieuwe auto’s worden gebouwd en dus ook niet verkocht. In andere landen zijn de F-Pace, I-Pace en E-Pace nog wel leverbaar, maar ook daar zal een einde aan komen.

En wat gaat Jaguar dan doen? Nou, de plannen zijn groots. Allereerst zou er een 600 pk sterke 4-deurs coupé moeten komen, een Porsche Taycan concurrent. Daarna komt er een SUV die zou moeten wedijveren met de Bentley Bentayga.

En of er nog meer auto’s komen, misschien ook voor de ‘gewonere’ man (m/v/x), daarover rept Jaguar niet.Maar het onderbuikgevoel zegt dat het er niet best uitziet voor het merk.

Maar aan de andere kant, mijn onderbuik zei ook dat Sieneke het Songfestival zou winnen en we weten allemaal hoe dat is afgelopen. Kortom…

We gaan het zien.