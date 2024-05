We mogen weer 130 km/u rijden!

In het regeerakkoord wat vandaag gesloten is, is de maximumsnelheid blijkbaar heel belangrijk.

Het land moet weer geregeerd worden, zo kan het niet langer. De woorden van iedereen, altijd zolang we kunnen herinneren. Bij iedere formatie zijn er wel klagenden en elke keer weer zien we dat het eigenlijk prima gaat met een demissionair kabinet. Maar dat terzijde.

We zijn binnenkort af van dat demissionaire kabinet. Er was namelijk een deadline en die schijnen VVD, NSC, PVV en BBB gehaald te hebben. De laatste plooien zijn gladgestreken en volgens ‘Haagse bronnen’ (Bron: Telegraaf), is er ook een beoogd premier. Ronald Plasterk moet Mark Rutte doen vergeten de komende 2 maanden. Uhh sorry, we bedoelen de komende 4 jaar, god willing.

Maar ook de inhoud van het akkoord, daar meent de Telegraaf al wat van te kunnen melden. Opvallend, heel opvallend is het dat de maximumsnelheid blijkbaar één van de zaken is waarmee het komende kabinet zijn gram wil halen. Want zo kan je dit kabinet natuurlijk alvast karakteriseren. Het kabinet wat denkt alles te gaan fixen wat er mis was aan voorgaande regeringen. Logisch dus dat de VVD er plaats in neemt..

Maar ik dwaal af.

‘130-rijden op de snelweg keert zo snel mogelijk terug‘ schijnt letterlijk in het akkoord te staan. Nou zijn wij het daar zeker niet mee oneens. Maar op deze vooravond van het rechtse kabinet denken wij even hardop wat hiervoor nog geregeld moet worden?

Er moet verdorie wel een hele hoop borden worden gewisseld dan. Bij Rijkswaterstaat worden waarschijnlijk alle verloven ingetrokken op dit moment. Sippe gezichten bij meer mensen dan alleen in huize Timmermans.

En laten we niet vergeten dat we nu echt nooit meer een WLTP actieradius gaan halen in Nederland. De door @wouter gepatenteerde 3/5 regel kan ook bij het vuil. Man ze weten niet half wat de consequenties zijn van deze maatregel.

De optelsom na de verkiezingen leidde tot een lijstje voor de automobilist met daarop vooral Exit Rekeningrijden en 130 rijden. Benieuwd wat er dus over Betalen naar Gebruik (Rekeningrijden dus) in het regeerakkoord staat.

Wordt vervolgd!

via: Telegraaf