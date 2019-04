15 keer Lamborghini Urus op Nederlands kenteken

De Lamborghini is een hit, ook in Nederland.

Een auto volgen van concept tot daadwerkelijk product vind ik altijd een leuk proces. Zeker in het geval van de Lamborghini Urus was er veel om te doen. Je kunt uren discussiëren of dit wel een ‘echte Lamborghini’ is en wat dan ook. Feit is dat de Italianen een meesterzet hebben gedaan door dit praktische model te lanceren. In het weekend in het centrum van Rotterdam lopen of in Amsterdam door de PC zwerven en de kans is groot dat je er eentje tegenkomt. Dat hebben ze gewoon goed gedaan.

Hieronder een overzicht van Nederlandse exemplaren die zijn gespot op Autojunk. Van een knalgeel exemplaar tot een meer ingetogen grijze Urus. Voor zover je over ingetogen kunt spreken natuurlijk. Wat de eigenaar heeft mogen aftikken voor zijn SSUV staat er ook bij. Klik op het plaatje om meer foto’s te bekijken.

XB-479-V – blauw – 290.820 euro

De enige uit het lijstje die minder dan 300.000 euro heeft gekost. Best ingetogen zo. De kleur oogt zelfs wat paarsig.



XJ-395-V – bruin – 309.801 euro

Een uitzonderlijk kleurtje. Voorlopig de enige die op Autojunk is gespot in deze tint.



XT-305-X – geel – 311.596 euro

De eerste kanarie-Urus van de top 15. Zeker niet de enige



TH-960-X – rood – 318.102 euro

Brandweerman Sam zou jaloers zijn op dit exemplaar.



XJ-776-K – geel – 318.921 euro

Geel staat de Urus erg goed.



TH-436-B – zwart – 319.603 euro

Nu volgt er een lijst met saaie exemplaren. Eigenaren die wel Lamborghini willen rijden, maar niet willen opvallen.



XP-374-T – grijs – 319.909 euro

Zoals deze, in het grijs. Je moet iets als Audi nog geen RS Q8 in het gamma heeft.



XP-373-T – grijs – 320.790 euro

De kentekens volgen elkaar op en ook de kleur is een match.



XJ-777-K – grijs – 323.038 euro

Jij een grijze Urus en jij en jij!



XJ-154-L – zwart – 324.556 euro

Naast grijs is zwart uiteraard ook een vrij anonieme kleur.



XJ-155-L – zwart – 324.556 euro

Bizar, de kentekens volgen elkaar op, de kleur is een match en zelfs de prijs is exact gelijk aan zijn kenteken-voorganger.



XJ-872-T – zwart – 326.607 euro

En een derde zwarte Urus op rij maakt bijna memory.



TJ-384-D – geel – 330.405 euro

Yes! Een kleurtje, deze gele Urus heeft meer dan 330.000 euro gekost..



TV-199-R – zwart – 330.914 euro

Deze zwarte Lamborghini bewijst wederom dat donkere tinten onder Nederlanders favoriet zijn.



TG-795-K – grijs – 334.225 euro

De duurste Urus van Autojunk is dit grijze exemplaar. De Lambo heeft maar liefst 334.225 euro gekost!