Deze unieke Audi R8 staat hier te koop

Met recht uniek te noemen.

Als Jan Modaal een leuke prijs wint met een loterij, zou dit dan het gevolg zijn? Het is een interessante vraag, want de Audi R8 in kwestie is op bijzondere wijze aangepakt. Nu willen we niet meteen de knakentuning-kaart trekken. Als we de adverteerder mogen geloven is gebruik gemaakt van de nodige A-merken. Laten we het houden op een kwestie van smaak.

Want wat je hier op je netvlies ziet is een gele (geen wrap!) Audi R8 uit 2007 met een uitgesproken bodykit van MTM. Ondanks het feit dat deze R8 alweer 12 jaar oud is, staan er slechts 43.680 gereden kilometers op de teller. De standaard lichtmetalen velgen zijn nog aanwezig, maar door de eigenaar wel donker gemaakt met H20 foliedip.

In het interieur is een combinatie van alcantara en leder te bespeuren. Het standaard geluidssysteem is vervangen voor een ‘MM polk audio’ met een 2.000 watt versterker. Mocht je geen zin hebben in de soundtrack van die atmosferische 4.2 FSI V8. De Audi-logo’s zijn zowel aan de voor- als achterkant verwijderd.

Via Marktplaats hoopt de eigenaar zijn banaan R8 te slijten. De vraagprijs bedraagt 65.000 euro, maar misschien kom je ook weg met een goed bod.

Met dank aan Danny voor de tip!