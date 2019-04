Deze machtige auto’s neemt Jeep mee naar de Easter Safari

Smullen!

Voor Amerikaanse off-road enthousiastelingen is er geen betere locatie om de grenzen van hun voertuigen op te zoeken dan in het Amerikaanse Moab, in de staat Utah. Het plaatsje wordt omringd door twee ruige nationale parken en biedt daarmee geweldige uitdagingen aan zijn bezoekers. Voor Jeep is er dus geen betere plek om zijn jaarlijkse Easter Safari te organiseren.

Sowieso trekken er voor dit evenement ieder jaar hele hordes mensen uit om hun Jeeps door de parken te manoeuvreren, voor het merk zelf is het een gepaste mogelijkheid te laten zien welke nieuwe producten het in de aanbieding heeft. Om het aantrekkelijk te houden presenteert het de stukken op een reeks conceptauto’s.

Door de komst van de nieuwe Jeep Gladiator, een rauwe pick-up truck, spreekt het voor zich dat we dit jaar geen andere modellen te zien krijgen dan deze. Vervelend is dit echter allerminst. Jeep heeft liefst zes studiemodellen geprepareerd voor het evenement en ieder zijn ze, op hun eigen manier, zeer smakelijk.

Jeep heeft de studiemodellen zoals op de foto’s duidelijk is te zien ieder een eigen functie gegeven. Zo is de Wayout, zoals zijn naam doet vermoeden, bedoeld voor extreme campingtochten. De Wayout heeft een 2″ liftkit om de auto hoger op zijn poten te zetten, 37″ banden van Falken en een tweepersoons pop-up tent voor de overnachtingen. In het vooronder ligt een 3,6-liter V6, die verbonden is aan een achttrapsautomaat.

De Flatbill is juist in het leven geroepen om crossmotoren mee te sleuren. De meer opvallende Gladiator, met zijn wit-gele livery en bronzen velgen, rolt op 40″ rubber van Maxxis en kan twee dirtbikes tillen op zijn rug. De M-715 Five-Quarter is op zijn beurt weer gebaseerd op een oud militair voertuig en oogt daarom bijzonder minimalistisch. Jeep heeft het koetswerk bij de kladden gepakt en hier en daar wat stukken weg gesneden, om het agressiever voor de dag te laten komen. De 717 pk sterke 6,2-liter Hellcat-motor onder de kap zal dit doel verder helpen te bewerkstelligen.

Net als bij andere studiemodellen heeft Jeep ook voor de J6 gekeken naar zijn verleden. De inspiratie voor de felblauwe wagen komt van de zogenaamde Honco vandaan, een tweedeurs pick-up uit 1978. Dit concept pronkt vooral met zijn enorme laadbak, die liefst zes voet (ruim 1,80 meter) bedraagt. De J6 wordt net als de Wayout aangedreven door een Pentastar V6. Over de JT Scrambler, die de genen van de CJ8 Scrambler uit 1982 overneemt, vertelt Jeep dat klanten bijna een exact vergelijkbaar model kunnen maken als ze 8.000 dollar uitgeven in de Mopar catalogus. De Gladiator Gravity, met zijn felle kleuren en gebrek aan deuren, is een exemplaar dat tijdens de Safari de nodige nekken zal draaien.

Voor de duidelijkheid, in de gallery zie je van links naar rechts: Jeep Wayout, Flatbill, M-715 Five-Quarter, J6, JT Scrambler, Gladiator Gravity.