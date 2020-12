18-jarige parkeert Audi RS6 in de woonkamer [video] - Autoblog.nl

De 18-jarige Audi RS6-rijder kon meteen aanschuiven op de bank bij de bewoners.

In deze tijden van corona is het gewenst om toch die 1,5 meter afstand tot elkaar te bewaren. Een 18-jarige bestuurder van een Audi RS6 had een wel heel creatieve oplossing. Hij parkeerde de auto in de woonkamer om zo een veilig bezoek aan de bewoners te brengen. Helaas ging de gevel er wel aan. Ook kende hij vermoedelijk de eigenaren van het huis niet eens.

Zullen we hier dan toch te maken hebben met een vervelende crash? De Audi RS-modellen staan bekend om het feit dat ze makkelijk op de limiet te rijden zijn. Maar ja, er komt een keer een grens aan die limiet. En die kun je beter op het circuit tegenkomen dan in de bebouwde kom.

Aan de Deurningerstraat in Enschede werden bewoners van een huis gisteravond opgeschrikt toen een 18-jarige met een Audi RS6 de woonkamer kwam binnenstormen. De twee bewoners zaten op de bank in de woonkamer toen het ongeluk gebeurde. De bank schoof met bewoners en al door de kamer. Wonder boven wonder raakte niemand gewond bij het incident. De politie heeft de bestuurder aangehouden. De eigenaren van het huis hebben aangifte gedaan van poging tot zware mishandeling en poging tot doodslag.

Vermoedelijk is er veel te hard gereden waardoor dit ongeluk heeft kunnen gebeuren. De politie en brandweer zijn een onderzoek gestart naar de toedracht. Een aannemer zal de schade opnemen aan de woning. Ook de Audi RS6 raakte flink beschadigd.

