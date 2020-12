De nieuwste Mansory komt van pas in je achtertuin - Autoblog.nl

Mansory is binnenkort ook te vinden in uw lokale tuincentrum, kijk maar naar deze toch wel heel bijzondere grasmaaier.

Uitgebouwde McLarens, uitgesproken Audi RS’en en glitters en diamantjes voor de Bugatti Veyron. Nee, Mansory kennen we niet bepaald als een subtiele tuner van auto’s. De Duitsers kijken echter verder dan alleen auto’s. Ze doen nu blijkbaar ook grasmaaiers.

Dat is een grap, hun eerste creatie is al af. Aanschouw de Mansory X BSTN GT XI. Dit is een grasmaaier die Mansory in samenwerking met BSTN heeft ontwikkeld. Ze hebben een stel sneakers als inspiratie genomen. In dit geval de Air Jordan XI. Als je hiermee het gras gaat maaien in de achtertuin van de lente dan ben je toch wel de baller van de wijk.

Wat misschien nog wel het meest hilarisch is, is hoe over de top Mansory te werk is gegaan. Alle panelen van de Mansory grasmaaier zijn bijvoorbeeld van carbon. Die gewichtsbesparing is natuurlijk wel belangrijk als je met de grasmaaier een trackday gaat bezoeken natuurlijk.

Helaas voor geïnteresseerden is dit een one-off die in opdracht van een klant is gemaakt. Het is niet bekend of Mansory groene vingers heeft gekregen en meer tuinapparatuur gaat aanpakken. Carbon tuinslang iemand?