Lezersvraag: eten of drinken in de auto? - Autoblog.nl

Blasfemie of gewoon acceptabel. In deze lezersvraag staat eten of drinken in de auto centraal.

De auto is voor ons petrolheads ons tweede huis. We wonen er misschien niet in, maar gaan er wel zo netjes mogelijk mee om. En dat brengt ons bij het hoofdstuk eten en drinken in de auto.

Bij de één is het een zwijnenstal van McDonalds afval op de bijrijdersstoel, terwijl je bij een ander de vloermatten kunt likken. Het is maar net hoe je persoonlijk in het leven staat. Zeker met wit lederen bekleding zul je extra voorzichtig zijn met het nemen van een versnapering in de auto.

Eten en/of drinken in de auto is sowieso een belangrijk onderwerp dit jaar. Met het sluiten van restaurants voor een groot deel van dit jaar zijn drive-ins hot. Kijk naar een willekeurige fastfood keten op een vrijdag- of zaterdagavond rond een uur of 18:00. De rijen bij de Drive-through zijn soms enorm. Binnen in het restaurant eten kan niet en dus worden maaltijden massaal genuttigd vanaf de autozetel.

Ben jij ook iemand die een snelle hap onderweg vanuit de auto nuttigt, of is eten en drinken in je heilige koets absoluut verboden? Laat het weten in de comments!