Waarom zijn er zoveel EV’s met achterwielaandrijving?

Wat zijn de voordelen van een elektrische auto met RWD?

Tot voor kort moest je om in de smaak te vallen bij ‘de vrouwtjes‘ wat extra geld neerleggen voor een auto met achterwielaandrijving. De instapmodellen van benzineauto’s hebben doorgaans voorwielaandrijving. Daardoor heb je geen moeilijke constructie nodig om het vermogen van voren naar achter te krijgen.

Inmiddels tellen er nieuwe regels. Sinds de doorbraak van de EV komen we steeds vaker het omgekeerde beeld tegen: instapmodellen die achterwielaandrijving hebben. De premium-uitvoeringen krijgen er een motor bij voor vierwielaandrijving. Al het vermogen op de vooras komt bij EV’s nauwelijks voor. Waarom is dat eigenlijk zo?

Volvo en achterwielaandrijving

Een van de merken die meedoet aan deze trend is Volvo. Alle elektrische Volvo-modellen geven hetzelfde beeld. De goedkoopste versie heeft één elektromotor en achterwielaandrijving. In sommige gevallen is er nog een Single Motor Extended Range met achterwielaandrijving, maar hierna komt de Twin Motor en Twin Motor Performance die altijd AWD hebben.

Zoals je na jarenlange marketingcampagnes weet, zet Volvo zichzelf naar als moedertje veiligheid. Na een periode van alleen maar RWD stapte het Zweedse merk in de jaren ’80 over naar voorwielaandrijving en vierwielaandrijving dankzij een Haldex-systeem.

Goed, terug nu naar: een tijd waarin Volvo dus veel EV’s bouwt met achterwielaandrijving. We kunnen wel wat redenen verzinnen, maar beter is het om een expert aan het woord te laten. Het productteam van Volvo Car Nederland gaat in op onze vraag en legt uit waarom zoveel elektrische auto’s achterwielaandrijving hebben. Er liggen meerdere redenen aan ten grondslag.

‘Torque steer’

Door de elektrische auto is de hele manier van een auto ontwerpen veranderd, legt Volvo uit. ”Het technische ontwerp van een volledig elektrische auto geeft een andere gewichtsverdeling (in vergelijking met een traditionele auto met brandstofmotor). Er is geen zwaar motorblok aanwezig op de vooras en de accu’s in de bodem geven een zeer gebalanceerde gewichtsverdeling en laag zwaartepunt.”

Daardoor reageert de koets compleet anders op de input dan een benzineauto. Daar komt nog eens bovenop dat een elektrische auto altijd en overal zijn volledige vermogen en koppel afgeeft. En dat is zelfs bij instappers voldoende power. ”Het hoge koppel van de elektromotor op de vooras geeft mogelijk ‘torque steer’ bij gelijktijdig accelereren en sturen”, zegt Volvo.

Torque steer is het fenomeen waarbij de auto onder acceleratie naar een bepaalde kant wil trekken. Iets wat in een voorwielaangedreven auto met veel vermogen erg heftig kan uitpakken. Zou je een EV dus voorwielaangedreven maken, dan heb je een grote kans op trekkend stuurgedrag.

Lekkerder stuurgedrag, maar ook meer trekgewicht

De meest voordehandliggende reden is natuurlijk fijner stuurgevoel. Het is niet voor niets dat sportauto’s hun vermogen naar achteren sturen: je krijgt er een veel lekkerdere auto van in de bochten en kun makkelijk een driftuitstapje maken.

Volvo verwoordt het als volgt: ”Door gebruik te maken van de achterwielen voor de aandrijving wordt de auto dynamischer om te rijden. Er kan scherper ingestuurd worden in bochten en er is een sportievere, communicatievere rijervaring met minder onderstuur.”

Door het vermogen naar achteren te sturen, kom je ook sneller van je plek. Het vermogen kan duwen in plaats van trekken. Je hebt kortgezegd meer tractie. Daarmee is accelereren makkelijk, maar ook zware lasten trekken gaat gemakkelijker volgens Volvo.

Voordelen FWD vallen weg

Voorwielaandrijving wordt weleens afgeschilderd als het slechtste wat de autowereld ooit is overkomen. Dat is echter te kort door de bocht. ”Voorwielaandrijving biedt ook voordelen in het ontwerp, zoals de controle, stabiliteit en een voorspelbaar voertuig'”, zegt Volvo.

Volvo Nederland zegt: ”Echter, met de geavanceerde elektronische stabiliteitsprogramma’s van nu en de gebalanceerde gewichtsverdeling van een EV, maken dat achterwielaandrijving net zo veilig is als voorwielaandrijving, maar dan wel met meer dynamiek en een geraffineerdere rijervaring.”

Is voorwielaandrijving niet zuiniger?

Bij benzineauto’s zorgen de extra onderdelen voor achterwielaandrijving voor een nadeel: het verbruik stijgt. Er is meer weerstand en gewicht, waardoor je meer energie en dus benzine nodig hebt om de auto te verplaatsen. Bij de aandrijving op de voorwielen, loop je hier niet tegenaan, waardoor het zuiniger is. Ook dit gaat niet op bij de EV. ”Voorwielaandrijving heeft geen noemenswaardige voordelen voor het verbruik bij een EV”, zegt Volvo.

Gaat Volvo ook leuke RWD-EV’s bouwen?

Allemaal leuk en aardig, die instap-RWD-EV’s, maar als achterwielaandrijvers alleen naar de goedkoopste versies komt, wat moeten mensen dan die wel RWD willen maar ook meer dan 500 pk op hun EV willen? Daar heeft Volvo voorlopig geen modellen voor op de planning.

Het productteam van Volvo Car Nederland zegt: ”Naar verwachting blijft achterwielaandrijving in de toekomst zeer relevant voor EV. Het ligt niet in de verwachting dat er RWD-uitvoeringen met meerdere motoren of hybride voertuigen met RWD komen.”

Hoofdfoto: Kia EV6 GT (585 pk) rijtest en video