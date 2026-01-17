Record: Porsche 918 geveild voor 6x (!) de nieuwprijs

De veiling van deze auto overtrof alle verwachtingen.

Dat degenen die nieuw een Porsche 918 hebben gekocht geen verlies maken, is al een tijdje duidelijk. Er zijn genoeg exemplaren verkocht voor het dubbele van de nieuwprijs. Gisteren werd er echter een 918 geveild die meer opbracht dan de eigenaar ooit had durven dromen.

We zullen het maar meteen verklappen: deze auto is afgehamerd op 6,05 miljoen dollar, omgerekend 5,2 miljoen euro. Daarmee is het met afstand de duurste 918 ooit geveild. Er waren dus minstens twee mensen die deze auto héél graag wilden hebben.

Nieuwprijs

De vanafprijs van de 918 Spyder was in de VS ‘slechts’ 845.000 dollar. Nu heeft deze auto wel wat dure opties. Deze 918 is voorzien van een PTS-kleur á $21.000, het Weissach-pakket á $84.000 en een frontliftsysteem á $10.500. De nieuwprijs zal dus rond de miljoen dollar hebben gezeten. Maar dat was een uitstekende investering, want nu heeft de auto het zesvoudige opgebracht.

Het is dan ook niet zomaar een 918. Het gros van de exemplaren is uitgevoerd in saaie kleuren als zilver, zwart en wit. Een enkel exemplaar is rood of donkerblauw. Slechts één exemplaar is uitgevoerd in Pure Orange. Dat is dus deze.

Het mag gezegd worden: de 918 kan het verdraaid goed hebben. Het is zonde dat niet meer eigenaren voor een fel kleurtje kozen. Ook heeft deze auto de fraaie magnesium velgen. Deze maken onderdeel uit van het Weissach-pakket, net als de carbon vinnen aan weerszijden van de achterbumper.

Kilometerstand

En dan is er nog een reden waarom deze auto zoveel opbracht. Je raadt het al: de kilometerstand. De eigenaar had frontlift besteld, maar deze auto heeft weinig drempels gezien. Er staat omgerekend slechts 1.359 kilometer op de klok.

Het is dus een uniek exemplaar, maar dan nog is de opbrengst van 5,2 miljoen extreem veel. 918’s met vergelijkbare kilometerstanden brengen gewoonlijk maar de helft op, of minder. Dit is dus echt een enorme uitschieter.

Foto’s: Mecum Auctions