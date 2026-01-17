De prijs van deze auto bestaat voor 42% uit BPM!

Een hele dure auto in de BPM en meer bijzonderheden over de auto’s die in december op kenteken verschenen!

In de laatste maand van het jaar werden door de RDW ruim 52.000 kentekens uitgegeven voor volledig nieuwe personenauto’s. Alleen al door de beruchte BPM ging zo’n € 126.000.000 naar de Nederlandse schatkist. Toch zagen we precies bij deze bijzondere belastingregel enkele bijzondere situaties.

Revuelto

De eigenaren die in 2024 hun nieuwe Lamborghini Revuelto bij de RDW registreerden, mochten daarna €55.176 aan BPM afdragen. Volgens de WLTP-meetmethode had de hybride Revuelto namelijk een uitstoot van 276 gram CO 2 per kilometer en dat jaar waren er nog speciale regels voor PHEV’s waardoor het tarief nog een beetje verlaagd werd.

In 2025 werden de BPM-regels (zoals elk jaar) een stukje strenger, waarbij tevens het genoemde onderscheid tussen PHEV’s en reguliere auto’s verdween. Voor de Revuelto betekende dit een stijging van €26.443 aan BPM, waardoor het bedrag uitkwam op €81.619.

In december zagen we vervolgens iets vreemds bij de Revuelto’s. Het blijkt namelijk dat het verbruik van de Revuelto plotseling een heel stuk slechter is geworden! Kijk je naar oude brochures, dan wordt daar een WLTP verbruik van 11,86 liter per 100 km opgegeven, met een uitstoot van de eerdergenoemde 276 g/km.

Nu wordt echter een WLTP verbruik van 15,00 liter per 100 km opgegeven, met een uitstoot van 350 g/km! Het is nog niet gelukt om de achterliggende reden te vinden, maar we weten wel dat er bij het modeljaar 2026 sprake is van wijzigingen aan de motor, mogelijk gerelateerd aan een Gasoline Particle Filter (GPF). Maar ja, dat mag slechts marginaal invloed hebben op de CO 2 uitstoot.

Wat de reden ook mag zijn, de eigenaren die in december hun nieuwe Revuelto hebben geregistreerd, konden dit goed voelen in hun portemonnee. Een uitstoot van 350 g/km levert namelijk een BPM-bedrag op van €123.651! Ja, dat is toch even een plotselinge tegenvaller van €42.032!

Mocht je je Revuelto binnenkort ontvangen en daarbij te maken krijgen met de tarieven van 2026, dan mag je zelfs €130.368 aan BPM afdragen. Bij een uitstoot van 276 g/km was dat ‘slechts’ €86.412 geweest. Misschien tijd om een advocaat te regelen?

Chevrolet Corvette C8 Z06

Foto: Hedin Automotive

De genoemde BPM-bedragen zijn natuurlijk belachelijk hoog, maar als je kijkt naar de totale prijs van een Revuelto, dan heeft de BPM een aandeel van ‘slechts’ 15,5%. Dat is toch wel anders bij een witte Chevrolet Corvette C8 Z06 die in december geregistreerd werd.

Met een uitstoot van 377 g/km kom je daar namelijk uit op een BPM-bedrag van €138.987. Ja, echt waar, je leest het goed. Als je vervolgens kijkt naar de geregistreerde catalogusprijs van € 333.530, dan heb je het dus over een aandeel van bijna 42%!

3x SF90 XX

Foto: Kroymans Ferrari

Zullen we het nu weer over leuke dingen hebben? Bijvoorbeeld over het feit dat er in december drie Ferrari SF90 XX Spiders op Nederlands kenteken zijn gekomen? Met een gelimiteerde oplage van slechts 599 stuks en een nieuwprijs van ongeveer 1 miljoen euro is dit natuurlijk enorm bijzonder.

De teller voor de SF90 XX is hiermee op 10 stuks gekomen, drie Stradale’s (van de 799) en zeven Spiders. De nieuwkomers zijn trouwens uitgevoerd in oranje (Rosso Dino), rood en blauw (Blu Corsa).

Een prijzige Purosangue

Foto: Kroymans Ferrari

We weten allemaal wel dat de Purosangue een prijzige SUV is. In 2023 was de vanaf-prijs €494.348, terwijl die nu al op €600.084 zit. En dan moet je niet vergeten dat alle kopers nog wel even flink door de optielijst gaan.

Als je kijkt naar de RDW-gegevens, dan heeft de goedkoopste Purosangue op Nederlands kenteken een oorspronkelijk prijskaartje gehad van €523.836. De duurste zat op €816.785, dus daarbij zijn al flink wat opties aangevinkt. In december is echter een rood exemplaar geregistreerd met een prijs van €946.835! Jazeker, bijna 1 miljoen euro voor een Purosangue en daarmee ruim 130K duurder dan de vorige recordhouder!

Het gaat echter wel om een prachtig ‘Tailor Made’ exemplaar, waarbij gekozen is voor de bijzondere kleur ‘Rosso Taormina’. Alleen deze kleur is al een optie van zo’n 75K! Combineer dat met een speciaal ‘Heritage Leather Interior’ en de handgeschilderde Ferrari-schildjes op de zijkant en je snapt dat de prijs omhoog knalt. Voor de ene is het misschien zonde van het geld, voor de ander misschien wel een ultiem gepersonaliseerd kunstwerk op wielen!

Diverse nieuwe modellen

In december zagen we ook verschillende nieuwe modellen in het RDW-register verschijnen en het leuke daarbij is dat het in bijna alle gevallen gaat om het exclusieve segment. Denk aan de nieuwe Aston Martin DBX, de vernieuwde Bentley Bentayga Speed, de eerste hybride Porsche911 Turbo S en een Aston Martin Vantage S Roadster.

Daarnaast werden ook de eerste twee exemplaren van de Ferrari 12Cilindri Spider geregistreerd, bijna een jaar na de eerste coupé. De eerste Spider is trouwens ook direct een bijzondere, want het gaat om een ‘Atelier’ uitvoering in de kleur ‘Vinaccia’. Enkele specifieke details aan de buitenzijde zijn in ‘Argento Nürburgring’ en in ‘Nero DS’, terwijl het interieur is voorzien van prachtig ‘Cuoio’ Alcantara bekleding.

De vanaf-prijs voor de 12Cilindri Spider zit op €549.821, maar je zal natuurlijk niet raar opkijken dat deze Atelier-uitvoering daar een heel stuk boven zal zitten. En dat klopt, want de RDW noteerde bij dit fantastische exemplaar een bedrag van €817.692.

918 Spyder met heimwee

Foto: Schaltkulisse

Normaal kijken we alleen naar nieuw uitgegeven kentekens, maar er is een hele goede reden om nu een uitzondering te maken. In augustus 2014 werd een Porsche 918 Spyder, nummertje 101 van (jawel) 918, op Nederlands kenteken 6-XJV-41 gezet. Uitgevoerd in Carrera White met aan de binnenkant Onyx Black leer met Acid Green Piping. De auto was van Porsche Nederland en werd geregeld gebruikt voor bijvoorbeeld proefritjes.

De auto is echter maar relatief kort in Nederland geweest. In 2015 vertrok ze al naar België, gevolgd door Oostenrijk en Duitsland. Op een gegeven moment werd er een ‘Martini Livery’ toegevoegd en recent stond ze te koop in de omgeving van München, met een vraagprijs van 1,3 miljoen euro. Dat is dan wel netto, dus zonder 19% BTW, terwijl een Nederlandse koper dan ook nog te maken krijgt met de (rest) BPM.

Maar BPM of niet, de auto is nu dus terug in Nederland, na afwezigheid van zo’n 10 jaar. De Martini Livery is ondertussen vervangen door een wrap in een lichtblauwe kleur. En dankzij deze terugkeer staat de teller voor de 918 Spyder op gele platen nu op 19 stuks.

Niki Lauda

Foto: RM Sotheby’s

Over Niki Lauda hoeven we jullie natuurlijk niks te vertellen, maar misschien wel iets over een auto van hem. Toen hij namelijk in 1974 in dienst ging bij Scuderia Ferrari kreeg hij van het bedrijf een mooie Ferrari 365 GT4 2+2, uitgevoerd in Argento Metallizzato met een blauw interieur. Hij nam de auto mee naar Oostenrijk, maar verkocht ‘m al in 1975, blijkbaar ook gerelateerd aan de hoge importkosten. In de jaren ’80, toen de auto nog steeds in Oostenrijk was, werd de auto rood gespoten waarna nog verschillende andere Oostenrijkse eigenaren volgden, tot de auto in oktober 2025 door RM Sotheby’s werd geveild in München. Uiteindelijk werd daar € 201.250 voor de 365 GT4 2+2 betaald en het leuke is natuurlijk dat deze historisch interessante auto nu op Nederlands kenteken staat.

Otto Vu

Foto: The Houtkamp Collection

Tussen 1952 en 1954 bouwde Fiat in totaal 114 exemplaren van de fantastische ‘Otto Vu’ oftewel de 8V. Deze naam is gerelateerd aan de 2.0 liter V8 die onder de kap ligt, waarbij het verhaal gaat dat Fiat dacht dat ‘V8’ niet gebruikt mocht worden omdat Ford daar de rechten voor had, wat natuurlijk niet zo was. De 8V was voor Fiat geen commercieel succes, voornamelijk omdat de auto te duur was en te weinig ‘Fiat’. Gelukkig werden er in de racerij vele mooie prestaties neergezet en wordt door veel mensen het ontwerp als wonderschoon omschreven.



De auto’s uit de eerste serie (34 stuks) hadden een carrosserie van ‘Fiat Carrozzeria Speciali’ die ontworpen was door Luigi Fabio Rapi. Exemplaren uit de tweede serie kregen ook carrosserieën ontworpen door bijvoorbeeld Ghia, Zagato en Vignale. Het exemplaar dat recent op Nederlands kenteken is gekomen, is het twaalfde exemplaar van de eerste serie. In het begin van deze eeuw nam de auto regelmatig deel aan de Mille Miglia en de Tour Auto. In 2019 verscheen ze op een veiling van Artcurial, met een verwachte opbrengst van ruim 1 miljoen euro. De auto werd toen niet verkocht, maar kwam niet veel later toch naar Nederland. Er volgde een zeer uitgebreide restauratie door Strada e Corsa, waarbij bijvoorbeeld de neus werd teruggebracht naar de originele specificaties. Eerder dit jaar won de auto de prijs voor ‘Best Car of the Show’ tijdens de Techno Classica in Essen. Recent is de auto verkocht door The Houtkamp Collection en we zijn blij dat dit geweldige exemplaar naar een Nederlander is gegaan, die haar (als het goed is) dit jaar mee zal nemen naar de Mille Miglia.

Dit was een bijdrage van Edvar van Daalen