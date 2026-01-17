Nog volgens het oude Alpina-recept: de zeldzame B12 5.0 en een B12 5.7

Deze Alpina-pareltjes staan te schitteren op Interclassics.

Nu BMW per 1 januari van dit jaar alle merkrechten van Alpina bezit, is het mooi dat er op klassieker- en youngtimerbeurs Interclassics in Maastricht nog twee zeldzame Alpina’s B12 volgens het oude recept zijn te bewonderen.

Bij Cool Classic Club staan een Alpina B12 5.0 en een B12 5.7 gebroederlijk naast elkaar. Voor de B12 5.0 uit 1992 nam de tuner uit Buchloe een BMW 850i onder handen en bracht die op de bekende Alpina-manier een stap verder in luxe, comfort en vermogen. Toen BMW zelf een nieuwe topper bouwde in de vorm van de 850 CSi, moest Alpina daar natuurlijk weer overheen. Zo ontstond de B12 5.7 die de CSi nog eens overklaste.

Extreem zeldzaam

De B12 5.7 is extreem zeldzaam met slechts 57 gebouwde auto’s en produceert 416 pk uit een naar 5,7 liter – uiteraard – opgeboorde V12. Het exemplaar bij Cool Classic Club uit 1995 is als een van de weinige voorzien van een Shift Tronic versnellingsbak, een soort gerobotiseerde handbak die zelf kan opschakelen bij het accelereren. Deze heeft 132.000 kilometer op de teller, maar dat is hem niet aan te zien. Dat komt omdat de vorige eigenaar de auto helemaal heeft laten aanpakken om hem in uitstekende staat te krijgen. Er is voor 110.000 euro aan werk in gaan zitten waarbij alle componenten mechanisch en cosmetisch in uitmuntende staat zijn gebracht. Dat rechtvaardigt de prijs van 325.000 euro voor deze auto in Alpina Blau en voorzien van de kenmerkende Alpina-striping.

Wie het B12-gevoel wil ervaren, maar niet drie ton-plus heeft liggen, is de B12 5.0 een uitkomst. Met 349 pk beduidend sterker dan de “gewone” 850i en met 97 gebouwde exemplaren ook uiterst zeldzaam. Met 187.000 kilometer op de klok en een prijs van 175.000 euro staat hij een beetje in de schaduw van zijn jongere en sterkere broer, maar het is zonder meer een van de topstukken die Alpina’s werkplaats heeft verlaten. Wouter reed enkele jaren geleden in deze B12 5.0. In de video vertelt eigenaar Frans dat hij dan zijn B12 5.7 ‘fabrieksnieuw’ aan het maken is.

Alpina Classics

Wat BMW met Alpina gaat doen is nog niet helemaal duidelijk. In een persbericht bij de overname laat de autofabrikant weten dat Alpina een ‘exclusief, zelfstandig merk onder de paraplu van BMW Group’ wordt. Het is afwachten hoe BMW de naam Alpina naast zijn eigen sportieve M-modellen gaat positioneren. Wordt het een label voor meer luxe, of toch voor meer sportiviteit? Dat is momenteel nog ongewis.

BMW heeft de Alpina-fabriek niet overgenomen. Die onderneming stopt vooralsnog met het veredelen van nieuwe brandstof-BMW’s en gaat zich voortaan onder de naam Alpina Classics richten op het onderhoud van klassieke Alpina’s. Daarom is het mooi om de twee toppers B12 5.0 en 5.7 die ontsproten zijn aan het brein van Alpina-richter wijlen Burkard Bovensiepen op Interclassics bij elkaar te zien.

BMW 8-serie

Nog over de BMW 8-serie gesproken. Dit jaar staan er op de Interclassics behoorlijk wat exemplaren. En het zijn niet de minste die op de beursvloer prijken. Er zijn maar liefst drie 850 CSi’s (E31) te vinden in de stand bij Lusso Classics uit Hilversum. De CSi lijkt “gewoon” een uitvoering van de 8-serie zoals de 850i en later de 840Ci, maar het is op alle fronten een veel meer bijzondere uitvoering dan zijn minder potente broers. Eigenlijk had er een echte M8 moeten komen, maar zover kwam het toch niet. Dat was vooral omdat de ontwikkelingskosten te hoog waren, en die waren voor de E31 toch al zo exorbitant dat het bijna de ondergang van BMW betekende, zo vertelt Alpina-eigenaar Frans in bovengenoemde video. Wel nam BMW de 12-cilinder flink onder handen en vergrootte het blok tot 5,6 liter wat 381pk en 550 Nm opleverde.

In de basis is dit ook het V12 blok wat BMW met 6,1 liter inhoud leverde voor de McLaren F1. Uiteindelijk bleek er tóch één M8 te bestaan die door BMW Motorsport als prototype is gebouwd en voorzien van de 6,1 liter motor met 640 pk. Pas in 2010 was dit vuurrode exemplaar voor het eerst te zien en sindsdien komt hij maar zelden buiten de Heilige Hallen van het BMW-museum.

Daarom blijft de BMW 850 CSi met slechts iets meer dan 1.500 gebouwde exemplaren de zeldzame heilige graal voor de old-school BMW-liefhebber. Dat er op Interclassics is te kiezen uit drie exemplaren die tot in de puntjes zijn gerestaureerd is heel bijzonder.

Dit was een bijdrage van Robert van den Oever en Maarten van der Pas