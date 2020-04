19-jarige met 230 km/u over A67 richting Limburg

Helaas voor de 19-jarige automobilist werd hij gesnapt.

De snelwegen zijn door de coronacrisis leger dan ooit. Misschien is de verleiding nog nooit zo groot geweest om even het gaspedaal wat dieper in te trappen. Nu zit er een groot verschil tussen 10 km/u te hard rijden en 100+ km/u te hard rijden.

Een 19-jarige automobilist met haast werd gesnapt door de videosurveillance van de politie. De bestuurder trok gisteravond al de aandacht van de politie in Eindhoven. Volgens de agenten zat de bestuurder in een ‘snelle Mercedes’ en maakte het model een hoop kabaal. Eenmaal op de snelweg gingen alle remmen los.

De Mercedes-rijder vertrok in de richting van Limburg. Hierbij werd een snelheid van meer dan 230 km/u gehaald. De politie wist een gemiddelde van 203 km/u te klokken. Om te voorkomen dat er een achtervolging zou ontstaan, werden de Snelle Interventie Voertuigen (SIV’s) van de Landelijke Eenheid ingeschakeld. Deze snelle Volvo’s wisten de Mercedes staande te houden.

Voor de 19-jarige was het voorlopig zijn laatste autorit. Vanzelfsprekend is zijn rijbewijs ingevorderd. Hij kan bovendien een forse boete tegemoet zien. Het is aan de officier van justitie wanneer deze wegpiraat weer zijn roze pasje terug gaat krijgen. Deze jongeman mag de komende maanden met de bus.

Fotocredit: Politie Team Verkeer Oost-Brabant via Facebook