Singer 911 Honor Roll bereidt zich voor op Koningsdag

Met de Singer 911 Honor Roll kun je in stijl rondtoeren op 27 april.

Dankzij alle consequenties van de maatregelen omtrent het coronavirus is zijn veel dingen niet mogelijk. Boodschappen doen moet in je eentje, je moet anderhalve meter afstand houden, alle kroegen zijn dicht en een fatsoenlijk feest of evenement organiseren zit er voorlopig niet in.

Oranjebitter

Dus dat betekent dat Koningsdag gewoon in je eentje moet gaan vieren. Tompouce, fles oranjebitter en het verzamelde werk van John Ewbank op de playlist. Alledrie veel te zoet, maar het roept lekker wat sentiment op.

Vakmanschap

Wat ook sentiment opwekt is een Porsche 911. We willen allemaal de uitstraling van een klassieke Porsche 911, met de kwaliteit en prestaties van een relatief moderne Porsche 911. Dat allemaal met het vakmanschap waar ze bij Pagani van onder de indruk zijn. Het bedrijf dat dit het beste doet is natuurlijk Singer Vehicle Design. Sinds 2008 maken ze de meest fraaie creaties.

Singer 911 Honor Roll

Inmiddels zijn we aanbeland bij deze zogenaamde Singer 911 Honor Roll commission. Het resultaat is niet verrassend: een 911 (964) die er ouder uitziet dan ‘ie is, maar op moderne wijze gebouwd is. We zien de inmiddels beroemde details als klassiek uitziende xenon-lampen, de grote Fuchs-velgen en de prachtige aluminium details. In technisch opzicht is er ook het een en ander veranderd: er ligt een heerlijke fauchende zescilinder in.

Oranje leer

Maar bij deze Singer gaat het ons even om het interieur. Want waar het grijze exterieur niet direct opvallend is, is het interieur dat wel. Er is bij de Singer 911 Honor Roll namelijk gekozen voor oranje leer. De kleur past enorm goed bij het grijs. Dat is niet alleen aan de buitenkant te zien, maar ook aan de binnenzijnde. Bekijk de achterzitjes, waarbij een groot gedeelte in carroseriekleur gespoten is en de rest afgewerkt in dat fraaie oranje leder.

Kofferbak

Of het comfortabel is, geen idee. Of het überhaupt gebruikt gaat worden: waarschijnlijk niet. Maar om naar te kijken is het wel verschrikkelijk mooi. De bekleding zie je niet alleen in het interieur, maar ook in de kofferbak, die bij de Singer 911 Honor Roll net als bij alle andere 911’s aan de voorzijde bevindt. We zien het wederom zeer fraai afgewerkt oranje leder.

Voor de deur

Kortom, deze mag zo voor de deur. Ja, Singer doet nu al een tijdje hetzelfde, maar ze doen het ongelooflijk goed. Sowieso moet je uitkijken waarvoor je wenst. Verandering hoeft niet altijd mooier te zijn. Zolang er maar oranje leer in zit, is het goed. Dan kunnen in elk geval een rondje rijden met Koningsdag en zwaaien naar het plebs, want reken maar dat ook deze Singer erg duur zal zijn.