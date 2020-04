Blijf lekker binnen, Aston Martin verlengt je garantie

Weer een zorg minder! De garantie op je Aston Martin blijft doorlopen.

Elk land pakt de coronacrisis op een eigen manier aan. In Engeland is het zo dat je alleen naar buiten mag voor noodzakelijke doeleinden. Denk aan het doen van boodschappen. Even naar de Aston Martin dealer om je garantietermijnen door te nemen zal niet worden gezien als noodzakelijk.

Aston Martin heeft daarom in samenwerking met dealers een beslissing genomen. Is de garantie van je Aston sinds 14 maart 2020 verlopen, dan verlengt het merk de garantie kosteloos tot en met 30 juni 2020. Voor de Chinese Aston Martin-rijders geldt de maatregel voor als de garantie sinds 1 januari 2020 is verlopen.

Daarnaast laat Aston Martin weten dat de strenge garantievoorwaarden tijdelijk niet van toepassing zijn. Zo hoeven bezitters zich geen zorgen te maken als de Aston in deze periode een onderhoudsbeurt nodig heeft, maar deze door COVID-19 niet uitgevoerd kan worden. De fabrieksgarantie blijft daardoor van toepassing. Zodra de restricties opgeheven zijn heet Aston Martin de klanten welkom bij dealers voor een service- of onderhoudsbeurt.

Stukje bij beetje is er licht aan het einde van de tunnel voor autofabrikanten. Diverse fabrikanten zijn inmiddels weer deels begonnen met het produceren van voertuigen. Voor dealers is de situatie tevens ingrijpend. Onderhoudsbeurten liggen stil en in sommige landen worden er ook geen nieuwe afspraken ingepland.

While issues such as car maintenance and warranty cover are, quite rightly, not top of mind for many we want to let our customers know that in partnership with our global dealer network we are doing all we can to support them, and their sports cars, through this period and will be looking forward to helping them get back behind the wheel of their beloved Aston Martin sports cars when it is safe and appropriate to do so.

Andy West, Directeur Client Services at Aston Martin