DS 7 Vauban is de veiligste DS sinds lange tijd

De DS 7 Vauban is perfect om je te behoeden van de OAS.

Kennen jullie het verhaal van Charles De Gaulle en de Citroen DS nog? De Franse president overleefde een aanslag van de OAS (Organisation Armee Secrète) dankzij de legendarische DS. De auto werd beschoten waarbij een band lek raakte. Dankzij de hydropneumatische vering bleef de auto enigszins stabiel en bestuurbaar, waardoor de chauffeur de toenmalige Franse president en zijn enorme neus in veiligheid kon brengen. Enfin, lees het boek ‘The Day of The Jackal’ van Frederick Forsythe of kijk de originele film (nee, niet die met Bruce Willis en Ric

Terug naar de DS, want die komen met een auto waar Charles de Gaulle ook blij mee zou zijn. Het gaat om de DS 7 Vauban. Dat is volgens zijn makers niet meer dan een rijdend fort.

De auto wordt gebouwd in Mulhouse, maar voordat ‘ie af is gaat 100 km verderop naar Herimoncourt. Daar wordt de auto voorzien van bepantsering door de specialisten van WELP France.

Gebaseerd op de auto van Macron

Dat is een oude bekende want zij werkten al eerder met DS Automobiles. De DS 7 Vauban is namelijk een doorontwikkeling van de DS 7 Elysée, die speciaal ontwikkeld werd voor de Franse president, Emmanuel Macron. Je kan het model herkennen aan de lange wielbasis. Het is in feite die auto, maar dan voor gewone stervelingen en hun docentes. Qua techniek is het altijd een DS 7 E-Tense, dus een PHEV met vierwielaandrijving en 300 pk. Je moet wel een beetje van je plek kunnen komen.

de DS 7 Vauban dank zijn naam aan de gelijknamige Franse vestingen uit de 17e eeuw die bekend staan om hun robuustheid. De DS 7 Vauban is dat ook met VPM 4-beschermingsniveau. De Vauban is voorzien van aramide platen kogelwerend veiligheidsglas.

Extra opties voor DS 7 Vauban

Naast de reguliere opties van DS Automobiles heb je ook de keuze uit een lading gadgets die Q ook aan James Bond kan geven. Denk aan een gesloten ventialatiesysteem (niet handig als je bruine bonen hebt gegeten), sirene, intercom, brandblussers, raketwerpers en mitrailleurs. Die laatste twee zijn overigens kolder, maar het zou wel handig zijn.

Daarnaast kun je de auto naar hartelust samen stellen. Denk aan unieke carrosseriekleuren, leren bekleding en stiksels. Zoals het een gepantserde auto betaamd, kun je ook vlaggenhouders bestellen. Je kunt de DS 7 Vauban binnenkort bestellen, de eerste exemplaren worden in april 2024 geleverd.